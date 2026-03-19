सोलापूर

Pandharpur : नववर्षाच्या स्वागताला सावळ्या विठुरायाचे मंदिर सजले; गुढीपाडव्यानिमित्त पंढरपुरात भक्तांची मांदियाळी, पांडुरंगाला अर्पण केला 5 किलो वजनाचा साखरेचा हार

Why is Gudi Padwa celebrated in Pandharpur? गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने पंढरपुरातील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात भव्य फुलांची सजावट करण्यात आली असून हजारो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली आहे.
esakal

भारत नागणे
Updated on

पंढरपूर : चैत्र गुढीपाडवा व मराठी नववर्ष प्रारंभाच्या निमित्ताने आज श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर व गाभाऱ्यात विविध रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली असून, त्यामुळे श्रींचा गाभारा अत्यंत मनमोहक व प्रसन्न दिसत (Grand Gudi Padwa Celebration at Pandharpur Vitthal Temple) आहे. याच निमित्ताने विठुरायाला पाच किलो वजनाचा साखरेचा हार अर्पण करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Gudi Padwa Festival
pandharpur
Pandharpur temple
Yatri Niwas Pandharpur

