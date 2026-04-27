Solapur Sand : भीमा नदीपात्रातील अवैध वाळू उपसा, ठेकेदार–महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताविरोधात ग्रामपंचायत सदस्यांची जिल्हाधिकाऱ्याकडे धडक तक्रार

मंगळवेढा : आंबे ता.पंढरपुर येथील प्रताप अँड सन्स व अर्जुनसोंड-मुंढेवाडी ता. पंढरपुर येथील एम.व्ही.एम. बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स हे ठेकेदार वाळू ठेक्यावरती रात्रंदिवस यंत्रसामग्रीने वाळू उपसा करत असल्याची तक्रार दामाजीनगरचे ग्रामपंचायत सदस्य आण्णासाहेब आसबे यांनी जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली..यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आंबे व अर्जुनसोंड-मुंडेवाडी येथून रात्रंदिवस अवैद्य वाळू उपसा सुरू आहे. तसेच दोन ब्रास च्या पावतीवर पाच ब्रास वाळू भरून दिली जात आहे. एका पावती वरती एक गाडी चार ते पाच खेपा करत आहे. बिगर पावतीने दररोज शेकडो गाड्या भरल्या जात आहेत. रात्रभर पोकलेन मशीनच्या व टिपरच्या सहाय्याने वाळू उपसा केला जात आहे. नदीपात्रामध्ये कोणत्याही यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिलेली नसतानाही आंबे येथील नदीपात्रामध्ये वाळू ठेक्याच्या ठिकाणी पाणी असताना यंत्रसामग्रीच्या साह्याने म्हणजेच यारी यंत्राच्या साह्याने वीस ठिकाणी यारी यंत्र टाकून रात्रंदिवस वाळू उपसा सुरू आहे. सदरच्या अवैद्य वाळू उपसाबाबत पंढरपूरचे प्रांत अधिकारी सचिन इथापे, पंढरपूरचे तहसीलदार लंगुटे, मंडल अधिकारी पंकज राठोड व तलाठी भाऊसाहेब यांच्याकडे मी वारंवार फोनवरती सदरच्या ठेक्यावरती जाऊन कारवाई करण्याची मागणी केली परंतु अधिकाय्रानी माझा नंबर ब्लॉक केला. काही दिवसांपूर्वी सदरचे मंडलाधिकारी प्रांत कार्यालय पंढरपूर येथे कार्यरत असताना. यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक सोलापूर विभागाने लाच घेताना कारवाई केली होती..सध्या त्यांच्या धाडसी स्वभावाचा वाळु ठेकेदार व तहसिलदाराना फायदा होत आहे.तसेच मंडलाधिकाराच्या पत्नीकडे वाळू ठेका सुरू असलेल्या गावचा मंडल अधिकारी हा पदभार आहे. त्या गावचा कारभार पंकज राठोड हेच पाहत आहेत, असे असल्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांना व वाळू ठेकेदार व स्वतः मंडलाधिकारी पंकज राठोड यांनाही त्याचा आर्थिक फायदा होत आहे. वाळू ठेक्यावरती सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे गरजेचे असताना एक ही कॅमेरा कार्यान्वित नाही. हा सर्व प्रकार महसूल अधिकाऱ्यांनी आर्थिक देवाण-घेवाण करून त्यांची मुख संमती दिली आहे.तर अर्जुनसोंड - मुंढेवाडी या ठिकाणचा ठेका एम.व्ही. एम. डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स यांच्या नावावर आहे. .तसेच वाळू उपसा करण्याची वेळ सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंत असतानाही त्या ठिकाणी रात्रभर पोकलेन मशीनच्या साह्याने व टिपर च्या साह्याने वाळू उपसा केला जात आहे. तरीही त्या ठिकाणी एक ही महसुलाधिकारी कारवाई करण्यास जाण्यास धजावत नाही.वाळू ठेकेदार व महसुलधिकारी संगणमत करून शासनाच्या मालमत्तेवरती दरोडा टाकत आहेत. 21 एप्रिल 2026 आंबे तालुका पंढरपूर येथील वाळू ठेक्यावरून बिगर पावतीने भरून आलेल्या वाहन मंगळवेढा पोलिसांनी पकडून सदरच्या वाहनचालकाकडे वाळू वाहतूक परवाना नसल्या कारणाने वाळू चोरीचा गुन्हा दाखल केला. यावरूनच सदरचा वाळू ठेका बिगर पावतीने सुरू आहे. हे सर्व अधिकाऱ्यांच्या लक्षात यायला हवे आहे..सदरच्या सर्व प्रकारावरती आपण स्वतः जाऊन त्या ठिकाणी सुरू असलेल्या यंत्रसामग्री म्हणजेच यारी यंत्र जप्त करून सदरचा ठेका कायमस्वरूपी चा बंद करून त्या ठिकाणावरून झालेल्या शासनाच्या मालमत्तेचे नुकसान भरपाई म्हणून संबंधित वरील सर्व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवरती महाराष्ट्र शासनाचा बोजा चढवून लाचखोर अधिकाऱ्यांना धडा शिकवावा.सदरच्या वाळू ठेक्याच्या विरोधात तक्रार केल्यानंतर सदरचे महसूल विभागाचे संबंधित प्रांत अधिकारी तहसीलदार मंडलाधिकारी हे माझे नाव त्या वाळू माफीयाच्या हस्तकांना सांगत आहेत. त्यामुळे माझ्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. जर का माझ्या जीवाचे बरे वाईट झाल्यास पंढरपूर चे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, पंढरपूरचे तहसीलदार लंगुटे, मंडलाधिकारी पंकज राठोड तसेच आंबे गावचे तलाठी भाऊसाहेब व वाळू ठेकेदार तसेच ठेक्यांमध्ये भागीदारीत असणारे पश्चिम महाराष्टातील प्रसिद्ध अंडरवर्ल्ड डॉन चे हस्तक हे सर्व जबाबदार राहतील..नदीपात्रामध्ये ज्या नेमुन दिलेल्या गटामधून वाळू उपसा करण्याचे वाळू ठेक्याच्या नियमावली मध्ये बंधनकारक आहे. ते गट नंबर सोडून आजूबाजूच्या गटामधून व यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने वाळू उपसा करीत आहेत.तसेच दळणवळणासाठी तयार केलेले रस्ते ही ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे पूर्णपणे खराब झाले असून या ओव्हरलोड वाहनांवर आर.टी.ओ. सोलापुरचे अधिकारी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत आहे.तरी सदरच्या अवैद्य पद्धतीने सुरू असलेल्या वाळू ठेक्यावरती कारवाई करून सदरचे दोन्ही वाळु ठेके कायमस्वरुपीचे बंद करावेत व ठेकेदार एम.व्ही.एम. बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स व प्रताप अँड सन्स. या दोन्ही संबंधित वाळू ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे. अन्यथा कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा निवेदनात नमूद केला.