सोलापूर

Pandharpur News : पंढरपुरात धार्मिक स्थळावर दगडफेक, शहरात तणावाचे वातावरण; पोलिसांनी एका संशयिताला घेतले ताब्यात

Pandharpur mosque stone pelting incident : पंढरपूर शहरातील कराड रोडवरील मशिदीवर अज्ञात व्यक्तीने दगडफेक केल्याने तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले आहे.
What happened at Pandharpur mosque?

What happened at Pandharpur mosque?

esakal

भारत नागणे
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पंढरपूर : शहरातील एका मुस्लिम धार्मिक स्थळावर एका माथेफिरूने अज्ञात कारणावरून दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर दोन समाजामध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला (Mosque attack investigation in Maharashtra) होता. याप्रकरणी पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

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