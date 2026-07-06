Pandharpur News : पंढरपुरात धार्मिक स्थळावर दगडफेक, शहरात तणावाचे वातावरण; पोलिसांनी एका संशयिताला घेतले ताब्यात

पंढरपूर : शहरातील एका मुस्लिम धार्मिक स्थळावर एका माथेफिरूने अज्ञात कारणावरून दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर दोन समाजामध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला (Mosque attack investigation in Maharashtra) होता. याप्रकरणी पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरू आहे..पंढरपूर शहरातील कराड रोडवरील एका मुस्लिम धार्मिक स्थळावर (मस्जिद) एका व्यक्तीने तुफान दगडफेक करून नुकसान केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने जमा झाले होते..ही घटना कळताच पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. यावेळी मशिदीमध्ये मोठ-मोठे दगड पडल्याचे दिसून आले. याप्रकरणी पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले आहे..Sangli DCC Bank Recruitment : 444 लिपिक पदांच्या भरतीचा वाद चिघळला! राज्य सरकारच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात सांगली जिल्हा बँक न्यायालयात, 'सर्किट बेंच'च्या भूमिकेकडे लक्ष.याप्रकरणी तपास करून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक टी. वाय. मुजावर यांनी दिली आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे शहरांमध्ये दोन समाजामध्ये तणाव निर्माण झाला असून सध्या परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.