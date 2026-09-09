सोलापूर

Pandharpur News : पंढरपूर नगरपालिकेच्या सभेत गदारोळ; भाजपचा सभात्याग, आघाडीकडून निषेधाच्या घोषणा

पंढरपूर नगरपालिकेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गदारोळ झाला.
Pandharpur Municipal Council Meeting Turns Chaotic

Pandharpur Municipal Council Meeting Turns Chaotic

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सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर- पंढरपूर नगरपालिकेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गदारोळ झाला. स्थायी समितीची बैठक का बोलावली जात नाही आणि नगरपालिकेची जागा विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला देऊ नये, या मुद्द्यांवरून भाजप आणि तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे नगरसेवक आमने-सामने आले.

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