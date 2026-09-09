Pandharpur News : पंढरपूर नगरपालिकेच्या सभेत गदारोळ; भाजपचा सभात्याग, आघाडीकडून निषेधाच्या घोषणा

पंढरपूर- पंढरपूर नगरपालिकेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गदारोळ झाला. स्थायी समितीची बैठक का बोलावली जात नाही आणि नगरपालिकेची जागा विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला देऊ नये, या मुद्द्यांवरून भाजप आणि तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे नगरसेवक आमने-सामने आले..या मुद्द्यावरून नगरसेवक ओंकार जोशी, भागवत बडवे, राहुल शिंदे-नाईक, संजय बंदपट्टे, उपनगराध्यक्ष महादेव धोत्रे आणि लक्ष्मण पापरकर यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. संतापलेल्या भाजपच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला..भाजपच्या सदस्यांनी सभा सोडताच तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या या कृतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करत निषेधाच्या घोषणा दिल्या, त्यामुळे सभागृहातील वातावरण आणखीनच तापले..यावेळी नगरसेवक सुनील वाळूजकर यांनी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला जागा देण्याच्या विषयावर केवळ वाद न घालता, पालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी केली.त्यावर नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांनी सर्व सदस्यांशी चर्चा करून याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर वातावरण शांत झाले आणि सभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.