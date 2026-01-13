Pandharpur Municipal Elections : 'दोन समाजात तेढ निर्माण करुन भालकेंनी निवडणूक जिंकली'; भाजप आमदार आवताडेंचा गंभीर आरोप

सोलापूर

Allegations of Caste Polarization in Pandharpur Municipal Election : पंढरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत जातीमध्ये तेढ निर्माण करून नगराध्यक्षपद जिंकले, असा आरोप भाजप आमदार समाधान आवताडे यांनी भगीरथ भालकेंवर केलाय.
पंढरपूर (सोलापूर) : नुकत्याच पार पडलेल्या पंढरपूर आणि मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये (Pandharpur Municipal Elections) भगीरथ भालके (Bhagirath Bhalke) व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दोन जातीमध्ये तेढ निर्माण करुन नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली, असा गंभीर आरोप पंढरपूरचे भाजपचे आमदार समाधान आवताडे (Samadhan Awatade) यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.

