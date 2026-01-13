सोलापूर

Pandharpur Politics : 'आमदार आवताडेंनी पंढरपुरात भाजपचे सहा उमेदवार पाडले'; पराभूत महिला उमेदवाराच्या पतीचा गंभीर आरोप, अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

llegations Rock BJP After Pandharpur Municipal Election : पंढरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये अंतर्गत वाद उफाळला असून आमदार समाधान आवताडेंवर उमेदवार पाडल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
Pandharpur Municipal Election

Pandharpur Municipal Election

esakal

भारत नागणे
Updated on

पंढरपूर : पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीत (Pandharpur Municipal Election) भाजपचे आमदार समाधान आवताडे यांनी जातीचे राजकारण करण्यासाठी भाजपचे सहा ते सात उमेदवार पाडले, असा गंभीर आरोप भाजपच्या पराभूत उमेदवार अर्चना रानगट यांचे पती नवनाथ रानगट यांनी केला आहे. रानगट यांच्या या आरोपामुळे भाजपमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. रानगट हे भाजप नेते प्रशांत परिचारक यांचे कट्टर समर्थक आहेत.

Loading content, please wait...
pandharpur
BJP Leader
Maharashtra Politics
Pandharpur Municipality
Solapur

Related Stories

No stories found.