Pandharpur Politics : 'आमदार आवताडेंनी पंढरपुरात भाजपचे सहा उमेदवार पाडले'; पराभूत महिला उमेदवाराच्या पतीचा गंभीर आरोप, अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर

पंढरपूर : पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीत (Pandharpur Municipal Election) भाजपचे आमदार समाधान आवताडे यांनी जातीचे राजकारण करण्यासाठी भाजपचे सहा ते सात उमेदवार पाडले, असा गंभीर आरोप भाजपच्या पराभूत उमेदवार अर्चना रानगट यांचे पती नवनाथ रानगट यांनी केला आहे. रानगट यांच्या या आरोपामुळे भाजपमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. रानगट हे भाजप नेते प्रशांत परिचारक यांचे कट्टर समर्थक आहेत..नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवार श्यामल शिरसट यांचा तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिता भालके यांनी सुमारे अकरा हजाराहून अधिक मताधिक्यांनी पराभव केला. भाजप उमेदवाराच्या पराभवानंतर भाजपमधील अंतर्गतवादाला तोंड फुटले आहे. शिवाय, आरोप-प्रत्यारोप ही सुरु झाले आहेत..भाजप उमेदवाराच्या पराभावावर भाष्य करताना आमदार आवताडे यांनी भगीरथ भालके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करुन नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली असा आरोप केला होता. त्यानंतर पंढरपुरात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. दरम्यान, भालके यांनी आमदार आवताडे यांच्या आरोपाचे खंडन करण्यापूर्वीच भाजपच्या पराभूत उमेदवाराच्या पतीनेच आमदार समाधान आवताडे यांनी जातीयवादीचा छुपा प्रचार करुन भाजपच्या सहा ते सात उमेदवारांचा पराभव केल्याचा पलटवार करत निशाणा साधला..Pandharpur Municipal Elections : 'दोन समाजात तेढ निर्माण करुन भालकेंनी निवडणूक जिंकली'; भाजप आमदार आवताडेंचा गंभीर आरोप.रानगट यांच्या आरोपामुळे परिचारक - आवताडे यांच्या कार्यकर्त्यांमधील अंतर्गत वाद देखील या निमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे. नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 13 मधून भाजप उमेदवार अर्चना रानगट यांचा थोडक्या मतांनी पराभव झाला. या पराभावाला भाजप आमदार समाधान आवताडे आणि त्यांचे बगल बच्चे कारणीभूत असल्याचा आरोपही रानगट यांनी केला आहे..नवनाथ रानगट यांनी आमदार आवताडे यांच्यावर आरोप केल्याची एक व्हिडिओ क्लिप समाज माध्यमांत व्हायरल झाली आहे. यामध्ये श्री रानगट असे म्हणतात की, आमदार समाधान आवताडे खरे बोलले आहेत. पंढरपूर नगरपालिकेची निवडणूक ही जातीयवादावर झाली. निवडणुकीत जातीयवाद झाल्यामुळेच प्रणिता भालके मोठ्या फरकाने निवडून आल्या. आमदार आवताडे यांनी त्यांच्या जातीचे आणि समाजाचे अगदी प्रमाणिकपणे काम केले..भाजपचे वरिष्ठ नेते दखल घेणार?आमदार साहेब तुम्ही खरचं जातीवाद केला नसता तर प्रणिता भालके इतक्या मोठ्या मताधिक्यांनी निवडून आल्या नसत्या. निवडणूक काळात आमच्या डोळ्यांनी बघितले आहे की, तुम्ही तुमच्या बगल बच्च्यांच्या घरी दोन वेळा मिटींग केल्या; पण तुम्ही भाजप उमेदवाराच्या प्रचाराला आला नाही. उलट विरोधी गटातील उमदेवार असलेल्या तुमच्या पाच ते सहा बगल बच्चांना आर्थिक रसद पुरवून भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार पाडण्याचे काम देखील तुम्ही केले, असा आरोपही रानगट यांनी केला आहे. त्यांच्या आरोपाचे भाजपचे वरिष्ठ नेते दखल घेणार की भाजपच्या पराभूत उमेदवाराने केलेल्या आरोपांनाच बेदखल करणार याकडेच भाजप निष्ठावंतांचे लक्ष लागले आहे..