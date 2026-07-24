Pandharpur Namsankirtan Hall: पंढरपूर मधील नामसंकीर्तन सभागृहाचे काम आठ वर्षानंतरही अपूर्ण राजकुमार घाडगे

पंढरपूर: पंढरपूर नगरपालिकेच्या वतीने येथील श्री संत तनपुरे महाराज मठा लगत उभारण्यात येत असलेल्या भव्य असे नामसंकीर्तन सभागृहाचे बांधकाम आठ वर्षा नंतरही अपूर्ण आहे. जून २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या नामसंकीर्तन सभागृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ऑडिटोरियम, मल्टिपर्पज हॉल, आर्ट गॅलरी, अंतर्गत सजावट, वातानुकूलन ही कामे पूर्ण झाली असून फर्निचर, लँड स्केपिंग, एरिया डेव्हलपमेंट आदी कामे अपूर्ण आहेत. .त्यामुळे शासनाने सभागृहाचे उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून त्याचे लोकार्पण करावे, अशी मागणी वारकरी संप्रदायातील महाराज मंडळी व पंढरीतील स्थानिक नाट्य कलावंतानी केली आहे. तीर्थक्षेत्र पंढरपूरमध्ये वारकऱ्यांच्या भजन कीर्तनासाठी व नाट्यकलावंतांना आपली कला सादर करण्यासाठी एक अद्ययावत सभागृह असावे यासाठी माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या प्रयत्नातून तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी खास बाब म्हणून सुमारे ४० कोटी रुपये खर्चाच्या नामसंकीर्तन सभागृहास मंजुरी दिली होती..तदनंतर पहिल्या टप्प्यातील २६.९२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्यावर १ हजार आसन क्षमतेच्या नामसंकीर्तन सभागृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. श्री संत तनपुरे महाराज मठाच्या पिछाडीला असलेल्या पंढरपूर नगरपालिकेच्या १ लाख ११ हजार ५८० चौरस फूट जागेमध्ये अंदाजे १ लाख ६४३ चौरस फूट बांधकाम करण्यात आले आहे..Pune Traffic Advisory : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा आज मोर्चा! पुण्यात वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग कोणते?.या नामसंकिर्तन सभागृहाची आसन व्यवस्था तळमजला आणि बाल्कनी अशी असून भव्य मंच व्यवस्था, अत्याधुनिक सोईसुविधासह वातानुकुल दालन, ध्वनी व्यवस्था, प्रकाश योजना, कलाकारांसाठी भव्य मंच, मेकअप रुम, दोन लिफ्ट, व्हीआयपी पाहुण्यांसाठी व अपंगांसाठी लिफ्ट आदी सोयी सुविधांचा समावेश आहे. पहिल्या मजल्यावर पार्किंग, ऑडिटोरियम, वातानुकूलित बहुद्देशीय हॉल, डायनिंग हॉल असणार आहे..तर दुसऱ्या मजल्यावर पाचशे चौरस फुटांची आर्ट गॅलरी कम हॉल आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे संपूर्ण बाह्य बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे तर दुसऱ्या टप्प्यात २५.८८ कोटी रुपये खर्चून सभागृहाचे दगडी संरक्षक भिंत, अंतर्गत विद्युतीकरण , अग्निरोधक यंत्रणा, अत्याधुनिक ध्वनी यंत्रणा, परिसरात, सिलिंग सजावट, फ्लोअरिंग, अंतर्गत सिमेंट कॉंक्रिटचे रस्ते या कामांपैकी बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत तर दगडी प्रवेशद्वार, गार्डनिंग, आकर्षक कारंजे, लँडस्केपिंग,एरिया डेव्हलपमेंट आदी कामे अपूर्ण आहेत. .Sonam Wangchuk Video : सोनम वांगचुक यांनी उपोषण का सोडले, सरकारशी काय चर्चा झाली? व्हिडिओ शेअर करत सगळंच सांगितलं.तब्बल आठ वर्षे झाली तरी सभागृहाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. शासनाने नामसंकीर्तन सभागृहाचे उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशी मागणी महाराज मंडळी व नाट्य कलावंतांनी ' सकाळ 'शी बोलताना व्यक्त केली आहे. "नामसंकीर्तन सभागृहाचे जवळपास ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामासाठी सुमारे १३.९४ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. " - महेश रोकडे , मुख्याधिकारी, पंढरपूर नगरपालिका "वारकरी संप्रदायामध्ये कीर्तन परंपरेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. नाचू कीर्तनाचे रंगी; ज्ञानदीप लावू जगी' या संत वचनाप्रमाणे कीर्तनातून ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी पंढरपूर मध्ये हे नामसंकीर्तन सभागृह अत्यावश्यक आहे. शासनाने उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून सभागृह खुले करावे करावे." - जयवंत महाराज बोधले,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.