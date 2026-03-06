सोलापूर

Solapur Panchayat Samiti : पंढरपुरात पुन्हा भाजप -राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता; 12 मार्चला पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणूक

BJP–NCP Alliance : पंढरपूर तालुक्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे. पंचायत समिती सभापती-उपसभापती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अभिजीत पाटील गट) एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Political leaders

Political leaders 

sakal

भारत नागणे - सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर- पंचायत समिती सभापती उपसभापती निवडणुकीच्या निमित्ताने माजी आमदार प्रशांत परिचारक आणि माढ्याचे शरद पवार गटाचे आमदार अभिजीत पाटील हे दोन्ही मातब्बर नेते एकत्र येणार ? अशी चर्चा तालुक्यात सुरु झाली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
political
election
Paschim maharashtra
political parties
panchayat samiti
panchayat raj
Solapur
Political Accountability
political security concerns

Related Stories

No stories found.