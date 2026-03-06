Solapur Panchayat Samiti : पंढरपुरात पुन्हा भाजप -राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता; 12 मार्चला पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणूक

पंढरपूर- पंचायत समिती सभापती उपसभापती निवडणुकीच्या निमित्ताने माजी आमदार प्रशांत परिचारक आणि माढ्याचे शरद पवार गटाचे आमदार अभिजीत पाटील हे दोन्ही मातब्बर नेते एकत्र येणार ? अशी चर्चा तालुक्यात सुरु झाली आहे. .परिचारक-पाटील एकत्र आले तर तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा बदलण्याची शक्यताही या निमित्ताने वर्तवली जात आहे. येत्या 12 मार्च रोजी पंचायत समितीच्या सभापती उपसभापतीची निवड होणार आहे. या निवडीकडे आणि राजकीय घडामोडीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..Pandharpur Election Results: पंढरपूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची बाजी; भाजपसह परिचारक गटाला धक्का, कल्याणराव काळे, गणेश पाटील यांना नाकारले!.नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये पंढरपुरात भाजला मोठा फटका बसला. तर राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने घवघवीत यश मिळवत पंचायत समितीमध्येही बाजी मारली. पंचायत समितीच्या 16 जागांपैकी 8 जागा परिचारक विरोधी गटाला मिळाल्याने पंचायत समिती सभापती उपसभापती निवडीचा पेच निर्माण झाला आहे..दरम्यान कासेगाव गणातून राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा एक तर भगीरथ भालके यांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचा एक उमेदवार निवडुन आला आहे. तर सहा ठिकाणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे ( अभिजीत पाटील गट) उमेदवार विजयी झाले आहेत..Kameeri ZP : निर्णयाला विलंबाने निवडणूक नेत्यांच्या हाताबाहेर; युवकांनीच हाती घेतली निवडणूक, ग्रामपंचायतींसाठी वातावरण ठरणार पोषक .पंचायत समितीच्या सभागृहात निम्मे निम्मे संख्याबळ झाले आहे. दोन्ही गट तटस्थ राहिले तर सभापती आणि उपसभापतीची निवड ईश्वर चिट्टीद्वारे केली जाऊ शकते. तथापी भाजपने सभापती पदासाठी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून एकमेकांच्या विरोधात लढलेले भाजप आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेस (अभिजीत पाटील गट) एकत्र येणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे. .वरिष्ठ पातळीवरुनच परिचारक आणि अभिजीत पाटील यांच्यामध्ये ऐकोपा घडवून आणल्याचीही चर्चाही या निमित्ताने सुरु झाली आहे. परिचारक - आमदार पाटील गट एकत्र आले तर तालुक्यातील राजकीय गणिते पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे..आमदार अभिजीत पाटील यांनी भाजपला पाठिंबा दिला तर भगीरथ भालके यांची भूमिका काय राहणार याचीही चर्चा सुरु झाली आहे. भाजप,शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची नैसर्गिक युती आहे. .त्याप्रमाणे पंढरपुरातही भाजप आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने एकत्र येण्याच्या सूचना राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आमदार अभिजीत पाटील यांनी भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णाय घेतल्याची चर्चा सुरु आहे. दरम्यान या बाबात राष्ट्रवादीच्या व भाजपच्या नेत्यांनी कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही..शुभम आगावणे यांचे नाव आघाडीवरपंचायत समितीचे सभापतपद हे अनुसूचीत जातीसाठी राखीव आहे. परिचारक गटाकडून खर्डी गणातून शुभम आगावणे हे निवडून आले आहेत. सभापतीपदासाठी आगावणे यांचे नाव जवळपास निश्चित झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. .तर उपसभापतीपदाची संधी कोणाला मिळणार याचीही उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. पहिले अडीच वर्षे सभापती आणि उपसभापती दोन्ही भाजपकडे देण्यावर दोन्ही गटाचे एकमत झाल्याचे ही समजते. .नंतरची अडीच वर्षे अभिजीत पाटील यांच्या गटाला संधी दिली जाणार अशी चर्चा सुरु आहे. दरम्यान याबाबत अधिक माहितीसाठी आमदार अभिजीत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत अजून चर्चा सुरू आहे. अंतिम निर्णय झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.