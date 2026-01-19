सोलापूर

New Zealand Horse Racing : अभिमानास्पद! महाराष्ट्राच्या तरुणाचा न्यूझीलंडमध्ये डंका; घोड्याच्या रेसिंग स्पर्धेत जिंकले 25 लाखाचे बक्षीस

Rahul Bharati’s Historic Win in New Zealand Horse Racing : कान्हापुरीच्या राहुल भारतीने न्यूझीलंडमधील हॉर्स रेसिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावत 25 लाखांचे बक्षीस जिंकले.
भारत नागणे
पंढरपूर : कान्हापुरी (ता. पंढरपूर) येथील राहुल रघुनाथ भारती या तरुणाने न्युझीलंडमध्ये "हाॅर्स रेसिंग स्पर्धेत" तब्बल 25 लाख रुपयांचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस मिळवले (New Zealand Horse Racing) आहे. ग्रामीण भागातील या तरुणाने सातासमुद्रापलीकडे जाऊन भारताचा डंका पेटला आहे. रेसिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाल्याची माहिती मिळताच येथील ग्रामस्थांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष साजरा केला.

