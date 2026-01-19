New Zealand Horse Racing : अभिमानास्पद! महाराष्ट्राच्या तरुणाचा न्यूझीलंडमध्ये डंका; घोड्याच्या रेसिंग स्पर्धेत जिंकले 25 लाखाचे बक्षीस

पंढरपूर : कान्हापुरी (ता. पंढरपूर) येथील राहुल रघुनाथ भारती या तरुणाने न्युझीलंडमध्ये "हाॅर्स रेसिंग स्पर्धेत" तब्बल 25 लाख रुपयांचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस मिळवले (New Zealand Horse Racing) आहे. ग्रामीण भागातील या तरुणाने सातासमुद्रापलीकडे जाऊन भारताचा डंका पेटला आहे. रेसिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाल्याची माहिती मिळताच येथील ग्रामस्थांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष साजरा केला. .अवघ्या 32 वर्षाच्या राहुल भारती या तरुणाला लहानपणापासूनच घोड्याच्या रेसिंग स्पर्धेविषयी खूप आकर्षण होते. पुणे येथे त्यांनी काही वर्षे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर थेट न्युझीलंड गाठले. महाराष्ट्रात जसे बैलगाडी शर्यतीला मानाचे स्थान आहे. तसेच न्यूझीलंडमध्ये हॉर्स रेसिंग स्पर्धेला मोठी प्रतिष्ठा आहे..हीच संधी साधून राहुल भारती या तरुणाने न्यूझीलंडमध्ये आपल्यातील कलागुण सिद्ध करून दाखवले आहेत. राहुल भारती यांचे वडील हे शेतकरी असून अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीमध्ये राहुल याने न्युझीलंडमध्ये जाऊन हॉर्स रेसिंग स्पर्धेत भारताचे नाव रोशन केले आहे. अलीकडेच न्यूझीलंडमध्ये हॉर्स रेसिंग स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेमध्ये राहुल याने तब्बल 25 लाख रुपयांचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस पटकावले आहे..Malegaon Election Results : 'मालेगावात हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यावर जातीयवाद पेरून राजकीय पोळी भाजली, पण जनतेने..'; काय म्हणाले इस्लाम पक्षाचे प्रमुख?.त्याच्या या यशाची माहिती मिळताच कान्हापुरी गावामध्ये आनंदाला उधाण आले आहे. कान्हापुरीच्या मातीत जन्म घेतलेल्या या तरुणाने साता समुद्रा पलीकडे जाऊन आपल्या गावाचे नाव रोशन केल्याने येथील ग्रामस्थ आनंदित झाले आहेत..राहुल भारती हा लहानपणापासूनच हरहुन्नरी आणि कष्टाळू आहे. त्याला घोड्याच्या शर्यतीविषयी खूप आकर्षण होते. त्याने पुण्यात जाऊन काही दिवस प्रशिक्षण घेतले. त्यानंतर तो गेल्या सहा वर्षांपासून याच क्षेत्रात न्युझीलंडमध्ये काम करत असल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली. हॉर्स रेसिंग स्पर्धेच्या माध्यमातून राहुल याने देशाबरोबरच आपल्या गावाचे नाव मोठे केले आहे. याचा आम्हाला ग्रामस्थ म्हणून आम्हा अभिमान असल्याचे कान्हापुरीचे सरपंच दयानंद शिंदे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.