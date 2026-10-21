सोलापूर

Pandharpur Killed Case : धक्कादायक घटना! पंढरपूर तालुक्यात अनैतिक संबंधातून तरुणाचा निर्घृण खून; पिकअप गाडी अंगावर घालून दगडाने ठेचलं, आरोपी कैलास बाबर विरोधात गुन्हा दाखल

killed Reported Near Sarkoli Village in Pandharpur Taluka : पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली गावानजीक विष्णू ज्ञानेश्वर जाधव यांचा खून झाल्याची घटना उघडकीस आली. कैलास रामा बाबर याच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे.
Pandharpur killed case latest news

Pandharpur killed case latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली गावानजीक अनैतिक संबंधाच्या कारणातून एका तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली (Sarkoli village killed News Today) आहे. विष्णू ज्ञानेश्वर जाधव असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे सरकोली परिसरात खळबळ उडाली असून, परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.

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