Pandharpur Killed Case : धक्कादायक घटना! पंढरपूर तालुक्यात अनैतिक संबंधातून तरुणाचा निर्घृण खून; पिकअप गाडी अंगावर घालून दगडाने ठेचलं, आरोपी कैलास बाबर विरोधात गुन्हा दाखल

पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली गावानजीक अनैतिक संबंधाच्या कारणातून एका तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली (Sarkoli village killed News Today) आहे. विष्णू ज्ञानेश्वर जाधव असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे सरकोली परिसरात खळबळ उडाली असून, परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सरकोली गावानजीक रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. अनैतिक संबंधाच्या कारणातून हा खून झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात आरोपीने प्रथम पिकअप वाहन विष्णू जाधव याच्या अंगावर घातले. त्यानंतर डोक्यात दगड घालून त्याचा खून केल्याची माहिती समोर येत आहे. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या विष्णू जाधव याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे..अनैतिक संबंधाच्या संशयातून टोकाचे पाऊल?प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेमागे अनैतिक संबंधाचे कारण असल्याचे समोर येत आहे. मात्र, खुनामागील नेमके कारण, घटनेपूर्वी संबंधित व्यक्तींमध्ये काही वाद झाला होता का आणि या घटनेचे इतर काही पैलू आहेत का, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या घटनेमागील कारण स्पष्ट होणार आहे..Karad Kolhapur Naka Flyover Accident : कराडच्या कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाण पुलावर काळाचा घाला! चौघांचा जागीच मृत्यू; तिघेजण जखमी, मागून ट्रकला स्कार्पिओची जोरदार धडक.आरोपीविरोधात गुन्हा दाखलया प्रकरणी पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यात कैलास रामा बाबर याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. खुनासाठी वापरण्यात आलेले वाहन, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या घटनेतील नेमके कारण, खुनाची पार्श्वभूमी आणि इतर संबंधित बाबींचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.