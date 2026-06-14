Pandharpur: विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींची झीज, संवर्धनाच्या कामासाठी २३,२४ जूनला दर्शन पूर्ण बंद

पंढरपूर: लाखो वारकरी आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या स्वयंभू विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीचे जतन व संवर्धन करण्याचा निर्णय मंदिर समितीने घेतला आहे. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सल्ल्यानुसार हे काम करण्यात येणार असून, त्यासाठी २३ व २४ जून रोजी विठ्ठल मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली..भारतीय पुरातत्त्व विभागाने केलेल्या पाहणीत स्वयंभू विठ्ठल मूर्तीची काही प्रमाणात झीज झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर मूर्तीचे संवर्धन करण्याबाबत मंदिर समिती, पुरातत्त्व विभाग आणि तज्ज्ञ यांच्यात अनेक बैठका व चर्चा झाल्या. अखेर आषाढी यात्रेपूर्वीच संवर्धनाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..INDW vs PAKW: भारताची टी-२० वर्ल्डकप मोहीम आजपासून; आज भारत-पाक आमनेसामने, कशी असेल Playing 11.दोन दिवसांपूर्वी तज्ज्ञांनी मूर्तीची सविस्तर पाहणी केली होती. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकयन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी आणि मूर्ती तज्ज्ञांनी संवर्धन प्रक्रियेबाबत चर्चा केली. त्यानुसार २२ ते २४ जून या कालावधीत विठ्ठल व रुक्मिणी मूर्तीच्या जतन व संवर्धनाचे काम करण्यात येणार आहे. हे काम भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार आहे..पाच वर्षांनंतर मूर्ती संवर्धनयापूर्वी १९८८, २००५, २०१२ आणि २०२० मध्ये मूर्तीचे संवर्धन करण्यात आले होते. मागील संवर्धनाला पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्याने मूर्तीच्या काही भागांमध्ये नैसर्गिक झीज दिसून येत आहे. त्यामुळे सूक्ष्म छिद्रे व झिजलेल्या भागांची दुरुस्ती करून मूर्तीचे आयुष्यमान वाढविण्यासाठी संरक्षक आवरण (प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग) देण्यात येणार आहे. वारकरी संप्रदायातील महाराज मंडळींच्या सूचनेनुसार संवर्धन प्रक्रियेत काही प्रमाणात सेंद्रिय (ऑरगॅनिक) पद्धतीचाही वापर केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.