सोलापूर

Pandharpur: विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींची झीज, संवर्धनाच्या कामासाठी २३,२४ जूनला दर्शन पूर्ण बंद

Vitthal-Rukmini Idol Conservation Work Scheduled: पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींच्या संवर्धनासाठी २३ व २४ जून रोजी मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी पूर्ण बंद राहणार आहे.
Pandharpur

Pandharpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर: लाखो वारकरी आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या स्वयंभू विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीचे जतन व संवर्धन करण्याचा निर्णय मंदिर समितीने घेतला आहे. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सल्ल्यानुसार हे काम करण्यात येणार असून, त्यासाठी २३ व २४ जून रोजी विठ्ठल मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.

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