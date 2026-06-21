सोलापूर

Pandharpur: विठ्ठल मुर्तीवरील लेपन प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली; 23 व 24 तारखेला प्रक्रिया होणार

Court Rejects Plea Against Vitthal Idol Conservation Process: पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवरील लेपन प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
Pandharpur

Pandharpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारत नागणे

पंढरपूर: विठ्ठल रुक्मिणी मुर्तीवर भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सल्ल्यानुसार करण्यात येणार्या लेपन प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका येथील भीमाचार्य बाळाचार्य वरखेडकर यांनी येथील जिल्हा न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर दोन दिवसापूर्वी न्यायालयात सुनावणी होऊन भीमाचार्य वरखेडकर यांचा न्यायालयाने स्थगिती अर्ज फेटाळला आहे. दरम्यान मंदिर महासंघाचे गणेश लंके यांच्या अर्जावर उद्या (ता.22) न्यायालयात निर्णय होणार आहे,अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.

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