Pandharpur: विठ्ठल मुर्तीवरील लेपन प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली; 23 व 24 तारखेला प्रक्रिया होणार

भारत नागणे पंढरपूर: विठ्ठल रुक्मिणी मुर्तीवर भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सल्ल्यानुसार करण्यात येणार्या लेपन प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका येथील भीमाचार्य बाळाचार्य वरखेडकर यांनी येथील जिल्हा न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर दोन दिवसापूर्वी न्यायालयात सुनावणी होऊन भीमाचार्य वरखेडकर यांचा न्यायालयाने स्थगिती अर्ज फेटाळला आहे. दरम्यान मंदिर महासंघाचे गणेश लंके यांच्या अर्जावर उद्या (ता.22) न्यायालयात निर्णय होणार आहे,अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली..स्वयंभू विठ्ठल रुक्मिणी मुर्तीची झीज झाली असून मुर्तीचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा सल्ला भारतीय पुरातत्त्व विभागाने मंदिर समितीला दिली आहे. त्यानुसार येत्या 22 ते 24 जून दरम्यान मुर्तीवर पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मुर्तीवर लेपन प्रक्रिया केली जाणार आहे. यासाठी 22 व 23 जून असे दोन दिवस मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे..Video: पवारांच्या खासदाराचा नादच वेगळा! खऱ्याखुऱ्या 'टायगर'च्या गळ्यात पट्टा बांधून मारला फेरफटका; व्हिडीओ व्हायरल.विठ्ठल रुक्मिणी मुर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया न करता आयुर्वेदिक व्रजलेप करावा अशी मागणी राष्ट्रीय मंदिर महासंघा बरोबरच काही महाराज मंडळींनी केली आहे. मुर्तीवर करण्यात येणार्या लेपन प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी यासाठी श्री.वरखेडकर यांनी येथील जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.तथापी न्यामूर्ती श्री.मेटकरी व न्यायमूर्ती श्री. सलगर यांनी त्यांचे दोन्ही अर्ज फेटाळले आहेत. तर राष्ट्रीय मंदिर महासंघाचे गणेश लंके यांनीही रासायनिक प्रक्रिया न करता व्रजलेप करावा यासाठी जिल्हा न्यायालयात न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या अर्जावर शनिवारी ( ता.20) सुनावणी झाली..खासदार वडील शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार, नगरसेवक लेक उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला; म्हणाली, निष्ठेने काम... .सोमवारी (ता.22) अंतिम निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे. सध्यातरी न्यायालयाने मुर्तीवर करण्यात येणार्या लेपन प्रक्रियेला कोणती ही स्थगिती अथवा मनाई आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे मंदिर समितीने ठरवलेल्या वेळेनुसार मुर्तीवर लेपन प्रक्रिया करण्याचा निर्णय मंदिर समितीने घेतला आहे. लेपन प्रक्रिया ही भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सल्ल्यानुसार होणार आहे. तसेच मंदिर समितीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार आॅरगाॅनीक पध्दतीचा देखील यामध्ये वापर करुन करण्यात येणार असल्याचेही श्री. शेळके यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.