Pandharpur Vitthal Rukmini Temple Update : भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर तीन दिवस राहणार बंद, काय आहे कारण?

पंढरपूर : भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीच्या संवर्धनाचे काम येत्या 23 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान हाती घेण्यात येणार असून या काळात तीन दिवस मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी बंद राहणार (Pandharpur Vitthal Rukmini temple closed) आहे, अशी माहिती विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत यादव यांनी दिली..या संदर्भात काल (ता. १३) विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंदिर समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मूर्ती संवर्धनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला..विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेच्या मूर्तीच्या पायाची झीज झाल्याचे काही महिन्यांपूर्वी निदर्शनास आले होते. त्यानंतर मंदिर समितीने विधी व न्याय विभागाकडे याबाबत अभिप्राय मागितला होता. शासनाच्या सूचनेनुसार, आता भारतीय पुरातत्त्व विभाग (ASI) च्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आणि मार्गदर्शनाखाली मूर्ती संवर्धनाचे काम केले जाणार आहे..Kalyan Latur Expressway : माळशेज घाटात होणार 8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा; 35 हजार कोटींच्या 'जनकल्याण एक्सप्रेसवे'ला सरकारची मान्यता, नव्या महामार्गाची काय वैशिष्ट्ये?.दरम्यान, मूर्तीवर लेपन प्रक्रिया करण्यास स्थानिक वारकरी आणि महाराज मंडळींनी यापूर्वी विरोध दर्शवला होता आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मूर्ती संवर्धन करण्यास परवानगी देत अंतिम निकाल दिला होता. या निकालानंतर आता मंदिर समितीने संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..त्यानुसार 23 सप्टेंबर रोजी सायंकाळपासून ते 25 सप्टेंबरपर्यंत मंदिर दर्शनासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. या कालावधीत विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेच्या मूर्तीवर शास्त्रोक्त पद्धतीने लेपन प्रक्रिया केली जाणार आहे. या लेपनामुळे मूर्तीचे आयुष्य वाढण्यास आणि झीज रोखण्यास मदत होणार असल्याचे मंदिर समितीकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.