Kartiki Ekadashi 2026 : विठ्ठल भक्तांसाठी आनंदाची बातमी! पंढरपूरच्या विठुरायाचे २४ तास दर्शन सुरू; 'या' वेळेस फक्त काही मिनिटेच मिळणार दर्शन!

पंढरपूर : अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या भक्तांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि भक्तिमय बातमी समोर आली आहे. आगामी कार्तिकी एकादशी वारीच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या विठुरायाचे दर्शन सुलभ आणि अखंड व्हावे, यासाठी १४ नोव्हेंबर ते २८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पंढरपूर मंदिरात २४ तास दर्शन व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. यंदा २१ नोव्हेंबर रोजी कार्तिकी एकादशी असून, देवाचा विश्रांतीचा चांदीचा पलंग विधिवत पूजा करून काढण्यात आला आहे..देवाच्या पाठीला मऊ कापसाचा लोड; शेकडो वर्षांची परंपरावारकरी संप्रदायाच्या शेकडो वर्षांच्या परंपरेनुसार आषाढी आणि कार्तिकी वारीच्या काळात भाविकांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन देव २४ तास उभा असतो.श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे सह-अध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी विधिवत पूजा करून देवाच्या शेजघरातील विश्रांतीचा चांदीचा पलंग आणि त्यावरील गाद्या-गिरद्या बाहेर काढून ठेवण्यात आल्या.देवाला उभे राहून कोणताही शीणवठा येऊ नये, या भक्तिमय भावनेतून विठ्ठलाच्या मागे आणि रुक्मिणीमातेच्या पाठीशी मऊ कापसाचा लोड लावण्यात आला आहे.२४ तास दर्शनामुळे आता दररोज पायावर दर्शन घेणारे सुमारे ५० हजार, तर मुखदर्शनातून ५० ते ६० हजार भाविक सहज दर्शन घेऊ शकणार आहेत..New Orleans Ship Crash : मिसिसिपी नदीत क्रूझ बोटीला महाकाय टँकरची भीषण धडक! अवघ्या १५ मिनिटांत बोट उलटली; १२९ प्रवाशांचे पुढे काय झाले?.'या' वेळांमध्येच काही काळ थांबणार दर्शन!मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रींचा पलंग काढल्यामुळे काकड आरती, पोशाख, धूपारती आणि शेजारती हे राजोपचार २८ नोव्हेंबरच्या प्रक्षाळ पूजेपर्यंत तात्पुरते बंद राहतील.या काळात फक्त खालील ठराविक वेळेतच दर्शन बंद राहील:पहाटे ४:३० वाजता : देवाचे स्नान आणि नित्यपूजा (यावेळी फक्त १ तास दर्शन बंद असेल).दुपारी : महानैवेद्यासाठी १५ मिनिटे दर्शन थांबवले जाईल.रात्री ९ वाजता : लिंबू पाणी देण्यासाठी १५ मिनिटे दर्शन बंद राहील..Gavit Sisters Case : भारतात पहिल्यांदा महिलांना मिळणार होती फाशी; कोल्हापूरच्या गावित बहिणींचं क्रौर्य ऐकून थरकाप उडेल!.या ठराविक वेळा वगळता संपूर्ण दिवस आणि रात्र विठुराया आपल्या भक्तांना अखंड दर्शन देणार आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या प्रक्षाळ पूजेपर्यंत भाविकांना या २४ तास दर्शनाचा लाभ घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.