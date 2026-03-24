Pandharpur Vitthal Online Puja Booking : सावळ्या विठ्ठलाची पूजा करायचीय? 'या' तारखेपासून सुरू होतेय ऑनलाईन नोंदणी; जाणून घ्या सविस्तर नियम!

पंढरपूर : मराठी नवीन वर्षातील 1 एप्रिल ते 31 जुलै पर्यंतच्या विठ्ठल रुक्मिणी मातेची नित्यपूजा, पाद्यपूजा व तुळशी अर्चना या सर्व पूजांची ऑनलाईन नोंदणी येत्या बुधवारी (ता.25) सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरु करण्यात येणार (Online Puja Booking Opens for Pandharpur Vitthal Temple) आहे. दरम्यान, पूजा देगणीमूल्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती विठ्ठल मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी आज दिली..दर चार महिन्यांनी विठ्ठल रुक्मिणीच्या विविध पूजा मंदिर समितीकडून भाविकांना उपलब्ध करुन दिल्या जातात. मार्च अखेर पर्यंतच्या सर्व पूजांचे बुकिंग संपल्यानंतर आता पुढील चार महिन्यांसाठी मंदिर समितीने सर्वच पूजांची ऑनलाईन नोंदणी सुरु केली आहे. येत्या बुधवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून नोंदणी सुरु होणार आहे..याबाबत मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये पुढील चार महिन्यातील पूजेचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली असून भाविकांना पूजा नोंदणी https://www.vitthalrukminimandir.org मंदिर समितीच्या या अधिकृत संकेतस्थळावरून करता येणार आहे..विठ्ठल रुक्मिणी मातेची नित्यपूजा, तुळशी अर्चन पूजा व पाद्यपूजा टप्प्याटप्प्याने ऑनलाइन नोंदणीसाठी भाविकांना उपलब्ध करून देण्यात येतात. यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश,गोवा, तामिळनाडूसह देशभरातील भाविक पूजेसाठी नोंदणी करतात. त्यानंतर आता 1 एप्रिल ते 31 जुलै या कालावधीतील सण, उत्सव व गर्दीचे दिवस वगळून इतर दिवशीच्या श्रींच्या नित्यपूजा, पाद्यपूजा व महानैवेद्य सहभाग योजना तसेच माहे एप्रिल, 2026 मधील तुळशी अर्चन पूजा ऑनलाइन नोंदणीसाठी भाविकांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत..ऑनलाइन नोंदणीसाठी काही अडचणी आल्यास मंदिर समितीच्या नित्योपचार कार्यालयातून नोंदणी करून देण्यास मदत व आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्यात येईल. याबाबतची अधिक माहिती, अटी व शर्ती मंदिर समितीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तसेच अधिक माहितीसाठी मंदिर समितीच्या 02186-299299 या दूरध्वनी क्रमांकावर भाविकांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी केले आहे..पूजा देणगीमूल्यात कोणताही बदल नाहीमंदिर समितीकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या पूजेच्या देणगीमूल्यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. पूर्वी प्रमाणेच मूल्य आकारण्यात आले आहे. यामध्ये श्री विठ्ठल व रुक्मिणी मातेच्या नित्यपूजेसाठी अनुक्रमे 25 व 11 हजार रुपये, पाद्यपूजेसाठी 5 हजार रुपये व तुळशी अर्चन पूजेसाठी 2 हजार 100 तसेच महानैवेद्य सहभाग योजनेसाठी 7 हजार रुपये इतके देणगी मूल्य आहे. पूजा नोंदणीसाठी भाविकांनी खासगी दलालांपासून सावधानता बाळगावी, असे ही मंदिर समितीकडून सांगण्यात आले आहे.