Pandharpur News : मला आज पांडुरंग पावला; पालकमंत्री निवड झाल्यानंतर गिरीष महाजन यांची प्रतिक्रिया

पंढरपूर - आज विठ्ठल रूक्मिणी दर्शनासाठी मतदार संघातील 15 हजार लोकांसोबत मी आलो आहे. दर्शन घेतल्यानंतर मी पालकमंत्री झाल्याची बातमी प्रथम माझा पत्नीने मला दिली. आज खरोखर मला आणि माझा कुटुंबाला पांडुरंग पावला, अशी भावनिक प्रतिक्रिया जलसंपदा मंत्री तथा नाशिकचे नवे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी आज पंढरपुरात दिली..गिरीष महाजन म्हणाले, ऐतिहासिक कुंभमेळ्याच्या कामाला गती मिळेल. यापूर्वी कुंभमेळा मंत्री म्हणून माझावर जबाबदारी होती. आता पालकमंत्री या नात्याने आणखी वाढली आहे. पालकमंत्री म्हणून मी नाशिक आणि कुंभमेळ्याला न्याय देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार. नाशिक शहरातील 80 टक्के खड्डे बुजवले आहेत.उर्वरित खड्डे बुजवण्याचा काम सुरू आहे. कायम स्वरुपी नाशिकला खड्डे मुक्त करायचे आहे. शहरातील सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक हजार कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. नाशिक शहर स्वच्छ आणि सुंदर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शहरात साडेचार हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत..पालकमंत्री पदासाठी मी कधीही आग्रह केला नाही तरी मुख्यमंत्री आणि पक्षाने माझावर जबाबदारी दिली. येणाऱ्या कुंभमेळा ऐतिहासिक होणार आहे. या निमित्ताने नाशिकचे रूप बदलायचे आहे. आम्ही कुठे ही कमी पडणार नाही असं आश्वासन ही गिरीश महाजन यांनी दिले..ठाकरे गटाचे मुंबई महापालिकेचे नगरसेवक सुद्धा तयारीतच; गिरीश महाजन यांचे सूचक वक्तव्यसंजय राऊत यांच्या जिभेला हाड नाही. एवढी बडबड करून काही उपयोग नाही. त्यांच्याकडे दोनच खासदार राहिले आहेत. आता मुंबई महापालिकेचे ठाकरे गटाचे नगरसेवक सुद्धा तयारीतच आहेत, असे सूचक वक्तव्य जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. त्यांच्या विधानाने ठाकरे गटात खळबळ उडाली आहे.मनोज जरांगे यांच्या 29 ऑगस्ट च्या आंदोलनाबद्दल बोलताना महाजन म्हणाले, सामाजिक तेढ निर्माण होईल असं कोणीही वागू नये. मराठा समाजाच्या 80 टक्के मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. टोकाची भूमिका घेऊ नये तसेच एकमेकांबद्दल बोलतानाही संयम पाळावा. देवेंद्र फडणवीस , एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला खूप दिल आहे. नाशिक मधील बनावट वर्क ऑर्डर प्रकारणामध्ये शासकीय भ्रष्टाचार कुठेही झालेला नाही..यामध्ये शासनाचे कोणतीही फसवणूक झालेली नाही. लोकांनीच लोकांना फसवले आहे. या प्रकरणातील व्यक्ती माझा दुरचा नातेवाईक असला तरी तो एक ठग असल्याचे सगळ्या गावाला माहिती आहे. समोरच्या लोकांकडे जनाधार राहिलेले नाही. त्यामुळे ते काही ना काही कारण काढून बदनामी करत असतात. कुंभमेळ्याची बदनामी करण्यासाठी ते असे आरोप करत आहेत.सध्या पावसाळी वातावरण आहे, त्यामुळे सर्दी ताप आला असेल त्यामुळे जयंत पाटील हे शरद पवार यांनी बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिले असावेत अशी मुश्किल टिप्पणी ही महाजन यांनी केली..80 हजार कोटीची बिले थकीत आहेत. सध्या राज्य सरकार पुढे आर्थिक चंचन आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागली, लाडक्या बहिणींचे पैसे वेळेवर द्यावे लागतात. त्यामुळे ज्यांचे पैसे थकित आहेत त्यांची काळजी आम्हाला आहे. संजय राऊत यांनी राज्यातील एक तरी महापालिका निवडून आणून दाखवावी. एक जिल्हा परिषद आणून दाखवावी. खासदार, आमदार सोडून गेले त्यांनी कितीही शब्दांची जुमले बाजी केली तरी आता लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही..उद्धव ठाकरे यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ लोकांनी बघितलेला आहे. ते घरात बसून होते एक दिवस घराबाहेर आले नाहीत. विधानसभेत आले नाहीत. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनाला बारा वर्षे झाली आहेत. त्यांनी संघाला व भाजपला मोठे केले. त्यांच्या विश्वासाहर्तेबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी खंत व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.