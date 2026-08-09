Sant Savata Mali: पांडुरंग निघाले संत सावता माळी यांच्या भेटीला, मंगळवारी संजीवन समाधी सोहळा

पंढरपूर: आपला लाडका भक्त संत सावता माळी महाराज यांच्या भेटीसाठी शनिवारी (ता. ८) पांडुरंगाच्या पालखीने श्रीक्षेत्र अरणकडे प्रस्थान ठेवले. मोठ्या भक्तिभावाने व उत्साहाने विविध फुलांनी सजावलेल्या रथामध्ये पांडुरंगाच्या पादुका ठेवून पालखी सोबतच्या वारकऱ्यांनी विठ्ठल नामाचा जयघोष करत अरणची वाट धरली. दरम्यान विठ्ठल मंदिर समितीच्या वतीने पांडुरंगाच्या पादुकाचे पूजन केले. त्यानंतर मंदिरातील विठ्ठल चरणाचे दर्शन घेऊन पालखी मार्गस्थ झाली. .तीन दिवस आणि दोन मुक्कमाचा प्रवास करून साक्षात विठुराया अरण इथे सावता माळी यांच्या भेटीसाठी पोहचणार आहेत. दरम्यान ११ ऑगस्ट रोजी संत सावता माळी यांचा ७३१ वा संजीवन समाधी सोहळा साजरा होणार आहे. या दिवशी दही हंडी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती संत सावता माळी महाराजाचे वंशज प्रभु महाराज वसेकर यांनी दिली. विविध संतांच्या पालख्या आषाढी एकादशीला विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरीत येतात. मात्र संत सावता माळी यांची पालखी येत नाही..Pune : पबवर पहाटे ३ वाजता पोलिसांची धाड, सुरू होता धक्कादायक प्रकार; ८० ते १०० तरुण तरुणी ताब्यात.आपल्या शेतीमधील भाजीपाला आणि फळांमध्ये देवा पाहणाऱ्या संत सावता महाराजांच्या भेटीला पांडुरंग जातात अशी अख्यायिका आहे. त्याच परंपरेनुसार आषाढी वारी नंतर पांडुरंगाची पालखी सावता माळी महाराजांच्या भेटीला जाते. येथील काशी कापडी समाजाच्या वतीने पालखी सोहळा काढला जातो. याला शेकडो वर्षाची परंपरा आहे..पालखी सोहळ्यायाचे दोन मुक्काम आणि तीन दिवसाचा प्रवास असणार आहे. भक्ताच्या भेटीला साक्षात विठूराया जातो हे विलोभनीय प्रेम पाहण्यासाठी हजारो भाविक या सोहळ्यात सामील झाले होते. आमदार अभिजित पाटील हे रोपळेपर्यंत पालखी सोहळ्यात पायी सहभागी झाले होते. पालखी सोहळ्यामध्ये नागेश गंगेकर, प्रताप गंगेकर, कल्याण आखाडे, सावता महाराज वसेकर, अभिजित महाराज वसेकर, दादा महाराज वसेकर, प्रभु महाराज माळी, रविकांत महाराज वसेकर, साखरचंद्र महाराज लोखंडे, नारायण गोरे, प्रसाद कळसे आदींसह वारकरी व महाराज मंडळी सहभागी झाले होते..कर्जवसुलीबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे, RBIची कठोर नियमावली जारी .मंगळवारी संजीवन समाधी सोहळापहिला मुक्काम पंढरपूर तालुक्यातील रोपळे येथे झाला. तर दुसरा मुक्काम आष्टी येथे होईल. त्यानंतर विठुराया अरण येथे सावता माळी यांना दर्शन देण्यासाठी पोचतील. त्यानंतर संत सावता माळी यांचा संजीवन समाधी सोहळा ११ ऑगस्ट रोजी साजरा होणार आहे. या सोहळ्यानंतर विठुरायांचा परतीचा प्रवास सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.