Mohol News : पापरी ची 'पी एम श्री' जिल्हा परिषद शाळेला 'ए प्लस' दर्जा, ग्रामस्थ व शिक्षकांचे प्रयत्न आले फळाला

मोहोळ - शाळा गुणवत्ता मूल्यांकनात पापरीच्या पीएमश्री शाळेने 'ए प्लस' श्रेणी प्राप्त केली असून, ही श्रेणी प्राप्त करणारी मोहोळ तालुक्यातील ही जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा एकमेव ठरली. या यशाने शाळेच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.या यशा मुळे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक व ग्रामस्थांतून आनंद व्यक्त होत आहे..या संदर्भात अधिक माहिती देताना मुख्याध्यापक आबासाहेब टेकळे म्हणाले, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे मार्फत राज्यातील शाळांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या प्रक्रियेत सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, खाजगी अनुदानित व स्वयंम् अर्थ सहाय्यीत शाळांचा सहभाग होता..स्वयं मूल्यांकनानंतर 'ए प्लस' श्रेणी पात्र ठरलेल्या शाळांचे बाह्य मूल्यांकन एससीआरटी मार्फत करण्यात आले.स्वयंम् मूल्यांकनात उच्च गुण प्राप्त केलेल्या शाळांचेच शाळा मानक प्राधिकरण कक्षाद्वारे गुणवत्ता व मूल्यांकन आश्वासन आराखड्या अंतर्गत भौतिक सुविधा,लोकसहभाग ,शालेय गुणवत्ता,विद्यार्थी लाभाच्या योजना व इतर विद्यार्थी केंद्रित शाळा पूरक उपक्रम अशा 6 प्रमुख विभागाअंतर्गत 128 हुन अधिक विविध मुद्द्यांद्वारे शाळेची तपासणी झाली..'ए प्लस' श्रेणी साठी गुण देण्यात येतात त्यात शाळेने स्वयंम् मूल्यांकनात 452 पैकी 441 तर बाह्य मूल्यांकनात 452 पैकी 420 गुण प्राप्त करत 'ए प्लस' श्रेणी प्राप्त केली.जिल्हा व तालुकास्तरा वरील गटशिक्षणाधिकाऱ्या कडून वेळोवेळी मिळणारे मार्गदर्शन, शाळेतील शिक्षक, शिक्षिका यांचे परिश्रम शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामस्थ पालकांचे सहकार्य व निस्वार्थी पणे देण्यात येत असलेले त्यांचे योगदान यामुळे हे यश शाळा प्राप्त करू शकली असल्याचे मुख्याध्यापक टेकळे यांनी सांगितले..प्रतिक्रिया -पापरी ची पीएम श्री प्राथमिक आदर्श शाळा तालुक्यातील इतर शाळांसाठी प्रेरणा व मार्गदर्शक आहे. शाळेने शैक्षणिक गुणवत्ते सह भौतिक सुविधांचे सर्व निकष पूर्ण करत 'ए प्लस' श्रेणी प्राप्त केली आहे. ही शिक्षण विभागासाठी गौरवास्पद बाब आहे. पापरी शाळेच्या नावलौकीकात आणखी एक भर पडली असून, इतर शाळांनीही याचे अनुकरण करावे व आपली शाळा 'ए प्लस' करण्याचा प्रयत्न करावा.- अविचल महाडिक, गटशिक्षणाधिकारी.