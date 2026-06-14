सोलापूर

ZP Schools Reopen: मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा आज सज्ज; विद्यार्थ्यांच्या भव्य स्वागतासाठी सीईओ, पोलीस उपायुक्तांसह अधिकारी हजर

मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा दीर्घ विश्रांतीनंतर पुन्हा सज्ज; विद्यार्थ्यांच्या भव्य स्वागतासाठी सीईओ, पोलीस उपायुक्तांसह अ वर्ग दर्जाचे अधिकारी शाळांना भेट देणार
Academic Reopening Logistics: Deploying Tier-1 Executives for Mohol School Welcome Ceremonies

Academic Reopening Logistics: Deploying Tier-1 Executives for Mohol School Welcome Ceremonies

Sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची सोमवार ता 15 रोजी घंटा वाजणार असून, यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व अध्यक्षांनी शाळा खोल्या धुवून स्वच्छ केल्या आहेत.यात विद्यार्थीही सहभागी झाले होते. जुन्या व नवोदित विद्यार्थ्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी जिल्ह्यातील विविध विभागाचे अ वर्ग दर्जाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

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