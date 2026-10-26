PM-Kisan: दिवाळीपूर्वीच ‘पीएम किसान’चा हप्ता;महाराष्ट्रातील ९१.८९ लाख लाभार्थ्यांना हप्ता

सोलापूर, : राज्यातील ९१ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ३० ऑक्टोबर रोजी २४ वा पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा हप्ता जमा होणार आहेत. गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवारी निधी वितरणाचा कार्यक्रम होणार असल्याचे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सध्या राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. २८ सप्टेंबरला पंचनामे करण्याचे आदेश काढूनही आतापर्यंत अवघ्या पाच जिल्ह्यांतीलच पंचनाम्यांचे अहवाल सरकारला प्राप्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये मिळावेत, यासाठी बाधितांची संपूर्ण माहिती (ॲग्रीस्टॅक, आधार, ७/१२ उतारा आणि बॅंक खाते क्रमांक) मदत व पुनर्वसन विभागाने ऑनलाइन भरून घेतली आहे.. त्यानुसार बाधितांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी मदत वितरित करण्यासंबंधीची कार्यवाही सध्या सुरू झाली आहे. दिवाळीनंतर अहवालाची पडताळणी होऊन बाकीची मदत वितरित होईल. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या सन्मान निधीचे देखील प्रत्येकी दोन हजार रुपये मिळतील.शेतकरी सन्मान निधी’ची स्थिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.