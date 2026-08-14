Mohol News : शिंगोलीचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल जगदीश कस्तुरे यांना 'उत्कृष्ट सेवा पदक' जाहीर मोहोळ तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

मोहोळ - शिंगोली, ता. मोहोळ येथील रहिवासी तथा पुणे शहर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात कार्यरत असलेले हेड कॉन्स्टेबल जगदीश विठ्ठल कस्तुरे यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र शासनाचे व पोलीस दलातील मानाचे ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ जाहीर झाले आहे. त्यांच्या दीर्घकालीन, व उल्लेखनीय सेवेची दखल घेत हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे. या निमीत्ताने मोहोळ तालुक्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे..पोलीस हेडकॉन्स्टेबल कस्तुरे यांनी पोलीस दलात सुमारे 20 वर्षे सेवा बजावली असून, त्यापैकी 15 वर्षांच्या उत्कृष्ट सेवेची दखल वरिष्ठ कार्यालयाकडून घेण्यात आली आहे. कर्तव्य बजावताना प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि कार्यतत्परतेसाठी ते परिचित आहेत. या सोबतच ते पुणे शहर पोलीस दलातील उत्कृष्ट हॉकीपटू म्हणूनही कार्यरत राहिले आहेत..महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये दीर्घकालीन सेवेबद्दल अधिकारी व अंमलदारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान केले जाते. याच अंतर्गत कस्तुरे यांची या सन्माना साठी निवड झाली आहे.हा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाल्या बद्दल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्यासह पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी, नातेवाईक व मित्र परिवाराने जगदीश कस्तुरे यांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.