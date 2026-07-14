Akkalkot News : जेऊर येथे रस्त्याच्या कामाबाबत निकृष्ट दर्जाचा आरोप; नवीन पाईप व संरक्षक कठड्यांची मागणी

अक्कलकोट - जेऊर येथील जुने प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते रेल्वे गेटदरम्यान अक्कलकोट-बरूर मार्गाचे नव्याने बांधकाम सुरू असून, या कामात निकृष्ट दर्जाचा वापर होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थ इरण्णा कणमुसे यांनी केली आहे..रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या ओढ्यावर पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सिमेंट पाईप बसविण्याचे काम सुरू आहे. कणमुसे यांच्या म्हणण्यानुसार, एका मोरीसाठी अडीच मीटर लांबीचे पाच पाईप आवश्यक असून तीन मोऱ्यांसाठी एकूण १५ नवीन पाईप बसविणे अपेक्षित आहे.मात्र, जुने व जीर्ण झालेले, सळया उघड पडलेले पाईप पूर्णपणे काढून न टाकता त्यांना नवीन पाईप जोडून तात्पुरती दुरुस्ती केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर त्या ठिकाणी मुरूम टाकण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले..याशिवाय, ओढ्यालगत रस्त्याच्या कडेला संरक्षक कठडे नसल्याने रात्रीच्या वेळी किंवा भरधाव वाहनांमुळे सुमारे दहा फूट खोल खड्यात वाहने कोसळून अपघात होण्याचा धोका असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन टिकाऊपणाच्या दृष्टीने सर्व १५ सिमेंट पाईप नव्याने बसविण्यात यावेत तसेच ओढ्याच्या दोन्ही बाजूंना तातडीने संरक्षक कठडे उभारावेत, अशी मागणी कणमुसे यांनी केली आहे.निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..प्रतिक्रिया -'मी स्वतः तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी तीन-तीन वेळा तक्रारी करूनही संबंधित विभागाचा एकही अधिकारी पाहणीसाठी आला नाही किंवा संपर्क साधला नाही. रस्त्याच्या कामाची तातडीने गुणवत्ता चाचणी करून दोषींवर कारवाई करावी. अन्यथा आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल. करजगी व तडवळ येथे गावालगत दुभाजक देण्यात आला आहे, मग जेऊर येथे तो का देण्यात आला नाही, हा आमचा प्रश्न आहे.'- इरण्णा कणमुसे, ग्रामस्थ, जेऊर.प्रतिक्रिया -'सदर पाईप टाकण्याचे काम आमच्या मूळ अंदाजपत्रकात नसतानाही स्थानिक मागणीनुसार आम्ही ते करीत आहोत. एका बाजूला सिमेंट रस्ता पूर्ण झाल्यामुळे तेथील पाईप बदलणे शक्य नसून दुसऱ्या बाजूचे काम सुरू आहे. ओढ्याजवळ डाव्या बाजूस पाच फूट उंचीची संरक्षक भिंत उभारण्यात येणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षे दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी आमच्याकडे असल्याने काम आवश्यक ती काळजी घेऊनच करण्यात येत आहे.'- शिवकुमार चिंचोळकर, प्रकल्प व्यवस्थापक, प्रगती कन्स्ट्रक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.