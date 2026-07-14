सोलापूर

Akkalkot News : जेऊर येथे रस्त्याच्या कामाबाबत निकृष्ट दर्जाचा आरोप; नवीन पाईप व संरक्षक कठड्यांची मागणी

जेऊर येथील जुने प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते रेल्वे गेटदरम्यान अक्कलकोट-बरूर मार्गाचे नव्याने बांधकाम सुरू आहे.
Poor Quality Alleged in Jeur Road Work Residents Demand New Drainage Pipes and Safety Railings

Poor Quality Alleged in Jeur Road Work Residents Demand New Drainage Pipes and Safety Railings

sakal

राजशेखर चौधरी
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अक्कलकोट - जेऊर येथील जुने प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते रेल्वे गेटदरम्यान अक्कलकोट-बरूर मार्गाचे नव्याने बांधकाम सुरू असून, या कामात निकृष्ट दर्जाचा वापर होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थ इरण्णा कणमुसे यांनी केली आहे.

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