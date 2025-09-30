Barshi Crime : वीज वितरण कंपनीतील अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लिल वर्तन; शहर पोलिसांत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल

बार्शी - शहरातील बुरुड गल्ली जवळ असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात कंत्राटी महिलेला कामावर रुजू करुन घेण्यासाठी अश्लिल, लज्जास्पद वर्तन करुन वेगळ्या पद्धतीने भाषा केल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला असून, वीज वितरण कार्यालयात खळबळ उडाली आहे..सचिन जवळेकर (उपव्यवस्थापक, वित्त व लेखा विभाग, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी बार्शी कार्यालय) असे गुन्हा दाखल झालेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे, पिडित महिलेने फिर्याद दाखल केली ही घटना सोमवार (ता. २९) रोजी दुपारी दीडच्या दरम्यान घडली.फिर्यादीत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीत कार्यरत होते कौटुंबिक अडचणीमुळे नोकरी सोडली होती. बुधवार (ता. १७) रोजी त्याच पदावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती झाली. त्याच दिवशी रुजू होण्यासाठी कार्यालयात सकाळी अकरा वाजता गेले होते..त्यावेळी वीज वितरण कार्यालयातील उपव्यवस्थापक सचिन जवळेकर (महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, कार्यालय बार्शी) कार्यालयात आलेच नाहीत, त्यामुळे रुजू होऊ शकले नाही. पुन्हा शुक्रवार (ता. १९) रोजी कार्यालयात गेले त्यावेळीही जवळेकर नव्हते त्यामुळे मी त्यांना फोन केला..त्यावेळी त्यांनी मी सांगेल तेव्हा तू हजर होण्यासाठी ये, असे सांगितले. त्यानंतर सोमवार (ता. २९) रोजी सकाळी अकरा वाजता पुन्हा कार्यालयात गेले. त्यावेळी जवळेकर यांची भेट झाली. मी त्यांना म्हटले मला हजर का करुन घेत नाहीत? माझी परिस्थिती वाईट आहे, मला हजर करुन घ्या, रुजू होऊ द्या..मला कार्यालयात दुपारी दीड वाजेपर्यंत बसवले आम्हाला कार्यालयात मुली नकोत, मी रुजू करुन घेणार नाही, रुजू व्हायचे असेल तर तुला माहित आहे काय करायचे ते? असे म्हणत लज्जास्पद वर्तन करुन भाषांतर केले, असे वर्तन मला आवडले नाही म्हणून कार्यालय सोडून घरी गेले. तपास पोलिस उपनिरीक्षक सोनम जगताप करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.