Bhima Riverside Power Cut Row : भीमा नदीकाठचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा आदेश रद्द करा

मंगळवेढा: धरणातून पाणी न सोडल्यामुळे भीमा नदीकाठची शेती पिके उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असतानाच धरणातून मंगळवेढा तालुक्यासह अन्य तालुक्यात पाणी येण्यापूर्वीच वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणला दिल्याने खा. प्रणिती शिंदे यांचे वीजपुरवठा पूर्ववत करावा या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांना काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी दिले..भिमाकाठची शेती सध्या उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे मात्र सोलापूरला थेट दुहेरी पाईपलाईन केल्यामुळे नदीपात्रात पाणी यंदा सोडले नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्याला ऊस पुरवठा करणारा हा भाग पाण्यासाठी प्रतीक्षा करू लागला अशा परिस्थितीत या दैनिक सकाळ च्या 12 एप्रिल च्या अंकात याबाबत प्रसिद्ध केल्यानंतर 13 एप्रिलला खा.प्रणिती शिंदे यांनी उजनीतून नदीत पाणी सोडण्याची मागणी केल्यानंतर 24 एप्रिल रोजी भीमा नदी पात्रात पाणी सोडले ते पाणी अद्याप मंगळवेढा हद्दीत आले नाही. अशा परिस्थितीत काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणला पत्र देत मंगळवेढा,पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला शहर व भीमा नदी तीरावरील ग्रामीण योजनेसाठी पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्यासाठी सदर ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित करून व तीन तासासाठी अत्यावश्यक सेवेसाठी वीजपुरवठा सुरू करण्याच्या आदेश दिल्याने नदीकाठच्या शेतकय्राची अवस्था दुष्काळात फाल्गुन मास अशी झाली. .लागल्याने खा.शिंदे नी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या निर्णयाचा थेट परिणाम शेती व्यवसायावर होत असून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर शेतीची कामे करणे, पिकांची निगा राखणे तसेच सिंचन व्यवस्थापन करणे कठीण होत आहे आणि जनावरांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाले आहे तसेच वाडी, वस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांच्या पाण्याचा समस्या उद्भवत आहे. परिणामी, पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. आधीच उन्हाळ्याची तीव्रता जास्त आहे व धरणातून पाणी उशिरा सोडल्यामुळे अगोदरच नदीकाठीची पिके जळून चालली आहेत. त्यामुळे वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याच्या मागणीची निवेदन जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांच्या नेतृत्वाखाली दिले यावेळी मंगळवेढा तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पवार, उत्तर काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष भारत जाधव, दक्षिण काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष भीमाशंकर जमादार, मोतीलाल चव्हाण सुदर्शन आवताडे, रमेश हसापुरे आदी उपस्थित होते..उशिरा पाणी सोडल्याने नदीकाठचा भाग पाण्यावाचून उध्वस्त होत असताना त्या वीज पुरवठा खंडीत करून शासन नदीकाठावरील शेतकय्राला तोंड दाबून बुक्याचा मार देत आहे.वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले दखल न घेतल्यास काॅग्रेस कडून आंदोलन करू...प्रशांत साळे तालुकाध्यक्ष काँग्रेस मंगळवेढा.