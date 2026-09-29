Drought Politics : दुष्काळाच्या शासन निर्णयाची खा.प्रणिती शिंदे कडून होळी

मंगळवेढा :मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत आतापर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांची चेष्टा लावली असून सोलापूर जिल्ह्यात 6 टक्के शेतकऱ्यांना लाभ झाला अशा परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्याला सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या मानसिकतेत नसून ते उद्योगपतीना कर्जमाफी करण्याच्या मानसिकतेत असल्याचा आरोप खा. प्रणिती शिंदे यांनी केला. राज्य सरकारच्या वतीने नुकताच दुष्काळ जाहीर केला मात्र त्यामध्ये थेट शेतकऱ्यांना काहीच लाभ होणार नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या खा.प्रणिती शिंदे यांनी भाळवणी येथे फडणवीस सरकारच्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली .त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी काँग्रेसचे राज्यसचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, विष्णू चौगुले, पांडुरंग चौगुले, सरपंच लक्ष्मण गायकवाड, मच्छिंद्र पाटील किशोर भंडगे, रावसाहेब बेडगे, विष्णू भंडगे,विठ्ठल लोखंडे, निसार तांबोळी,शहाजान पटेल, नवनाथ ढगे,विनायक माळी, संदीप पवार,तानाजी आवळेकर,चांगदेव शिंदे,धनाजी चव्हाण,शिवाजी गाडीवडर सह ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.यावेळी बोलताना खा. शिंदे म्हणाले की यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य पद्धतीने निर्माण झाली.. जेवढे निसर्ग साथ देत नाही त्यावेळी मायबाप सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका बजावली पाहिजे होती परंतु यामध्ये चालढकल करत उशिरा का होईना सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. परंतु याचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला लाभ होण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत अशा परिस्थितीत दुष्काळ जाहीर केल्यावर पीक नुकसानीच्या पंचनामे करण्याची आवश्यकता कशाला जर शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल तर सरसकट मदत करा पाण्याचे टँकरचे प्रस्ताव मागण्यापेक्षा दुष्काळ जाहीर केल्यामुळे तात्काळ टँकर मंजूर करा शंभर टक्के नुकसान भरपाई दाखवून पिक विम्याची रक्कम मिळाली पाहिजे..चारा छावण्या सुरू केल्या तर सरकारचे समर्थक चारा छावण्या सुरू करून त्यामध्ये गैरव्यवहार करतील म्हणून चारा डेपो सुरू झाला पाहिजे. सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यात 6 टक्के शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे उर्वरित शेतकरी लाभ कधी मिळणार या प्रतीक्षेत आहेत पीक नुकसानीमुळे दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी आम्ही सध्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहोत फडणवीस सरकारने काढलेला जीआर हा फसवा जीआर आहे त्यामध्ये शेतकऱ्यांना फायदेशीर कोणत्याही गोष्टी नाहीत म्हणून आम्ही या फडणवीस सरकारने काढलेल्या निर्णयाची होळी करत आहोत..तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे म्हणाले की, तालुक्यातील शेती पाणी या प्रश्नावर सातत्याने काँग्रेसच्या माध्यमातून आंदोलन करून त्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न खा.शिंदे यांच्या माध्यमातून केला. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना काँग्रेस हाच एकमेव आधार राहिला आहे. यावेळी सरकार विरोधी घोषणा देत शेतकऱ्यांना मदत तात्काळ मदत मिळाली पाहिजे अशी भूमिका उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी मांडलीमहाराष्ट्र सरकारने काढलेला कोरड्या दुष्काळाचा जीआर सुद्धा कोरडाच आहे. जलसंधार व पाणी टंचाई यावर उपाययोजना करावी शेतकऱ्यांच्या जनावरांना चारा छावणीत नाही तर दावणीत पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.