Madha News : वाकाव येथे 'सिना संस्कृती'चे प्रागैतिहासिक अवशेष उजेडात! तरंगणाऱ्या वीटांचे अवशेषही आढळले; माढा महाविद्यालयाच्या इतिहास विभागाचे संशोधन

माढा - वाकाव येथील ऐतिहासिक गुंडोबा मंदिर व वाकावच्या पुरातत्वीय स्थळास 'क्षेत्र भेट' देण्यात आली. यावेळी नदीकाठच्या परिसरात संशोधन करत असताना उत्तर नवाश्मयुगीन ते महापाषाण काळापर्यंतचे अवशेष प्राप्त झाले असून सीना संस्कृतीच्या पुरातत्वावर नव्याने प्रकाश पडत आहे..१९ ऑक्टोबरला माढयातील रयत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या इतिहास विभागाने या ठिकाणी प्रागैतिहासिक काळातील हस्तकुऱ्हाड व इतर दगडी अवजारे मिळाली असून ती नवाश्मयुगीन ते ताम्रपाषाणयुगीन अर्थात इ. स. पूर्व ४००० ते इ. स. पूर्व ३००० या काळातील असल्याचे इतिहास विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. रविराज कांबळे, प्रा. डॉ. संतोष बाबरे व प्रा. मयूर चव्हाण यांनी सांगितले..इ. स. पूर्व १५०० अर्थात महापाषाण काळ ते इ.स.पहिल्या शतकातील धान्य भरडण्याचे दगडी पाटे, लाल व काळ्या रंगाच्या सातवाहन कालीन भांड्यांचे, खापरांचे व धान्य साठविण्याच्या भांड्यांचे अवशेष नव्याने अवगत झाले आहेत. यासोबतच खनिजजन्य अगेट मिळाले आहेत.भूगर्भशास्त्रीयदृषट्या जमीनीखाली अगेट दगड तयार व्हायला लाखो, कोट्यवधी वर्षांचा कालावधी लागतो. सातवाहन काळात अगेट पासून बनविलेल्या अलंकारांचा व्यापार रोमन साम्राज्यासह होता. यापूर्वीही सीना खोऱ्यात इ. स. ८६ ते इ. स. १६१ या काळात होऊन गेलेला रोमन सम्राट अंटोनिनस याची नाणी अवगत झाली आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या शतकातील सातवाहन कालीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गाचा सिनाकाठासह संबंध राहिला असल्याचे समजते. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या आयताकृती विटांचे अवशेषही मिळाले असून या विटा चक्क पाण्यावर तरंगतात..यापूर्वीही वाकाव नजीकच्या केवड या सिनाकाठच्या गावात उत्तर मौर्यकालीन व सातवाहन कालीन दगडी पाटे व महापाषाण कालीन अवशेष प्रा. मयूर चव्हाण यांनी शोधले होते. सन २०११ व २०१२ मध्ये सोलापूर विद्यापीठाच्या इतिहास व एआयएचसी विभागास वाकाव येथे उत्तर सातवाहन कालीन अवशेष मिळाले होते. माढा महाविद्यालयाच्या इतिहास विभागास या ठिकाणी उत्तर नवाश्मयुगीन, ताम्रपाषाणयुगीन ते सातवाहन काळा पर्यंतच्या सलग वसाहतीचे पुरावे अवगत झाल्याने सीना संस्कृतीच्या पुरातत्वावर नव्याने प्रकाश पडत आहे.यातील काही अवशेष सुमारे ६हजार वर्षांपूर्वीचे आहेत. यावेळी महाविद्यालयातील बी. ए. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षातील व बीएससी तृतीय वर्षातील विद्यार्थी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी अत्यंत उत्साहाने या संशोधनात सहभाग घेतला. यावेळी भूगोल विभागातील प्रा. डॉ. प्रवीण उघडे उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. घन:शाम हराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संशोधन क्षेत्रभेटीचे आयोजन करण्यात आले होते..आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे संदर्भ ; तरंगणाऱ्या वीटांचे अवशेषरोमन सम्राट अंटोनिनस याची नाणी अवगत झाली आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या शतकातील सातवाहन कालीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गाचा सिनाकाठासह संबंध राहिला असल्याचे समजते. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या आयताकृती विटांचे अवशेषही मिळाले असून या विटा चक्क पाण्यावर तरंगतात..वाकाव येथे उत्तर नवाश्मयुग ते सातवाहनकालीन पुरातत्वीय अवशेष नव्याने अवगत झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रारंभिक मानवी वसाहतींपैकी सीनाकाठची ही एक वसाहत होती असे स्पष्ट होते. या अवशेषांचे जतन करून महाविद्यालयात त्यांचे खुले संग्रहालय निर्माण केले जाणार आहे.- प्रा. डॉ. रवीराज कांबळे (इतिहास विभाग प्रमुख, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, माढा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.