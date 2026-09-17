Solapur ZP School: जि. प.च्या ६७२ शाळा वीज, पाणी, शौचालयाविनाच; संरक्षक भिंती नसलेल्या ९८९ शाळा; वर्गखोल्यांचीही दुरवस्था

सकाळ वृत्तसेवा शासन आदेशानुसार जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांना सुविधा देण्यासाठी वर्गवारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षण विभागाने केलेल्या वर्गवारीनुसार अ वर्गात १२६, ब वर्गात ९१४, क वर्गात ९८९, तर ड वर्गात ६७२ शाळा आढळून आल्या आहेत. क व ड वर्गातील शाळांना सुविधा देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी दिली. यामध्ये क वर्गातील ९८९ शाळांना संरक्षक भिंती व वर्गखोल्यांची दुरवस्था, तर ६७२ शाळांमध्ये वीज, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहासह इतर सुविधा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे..सुविधांंनुसार केली शाळांची वर्गवारी शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीत अ वर्गात १२६, तर ब वर्गात ९१४ अशा एकूण १, ०४० शाळांमध्ये समाधानकारक सुविधा असल्याचे आढळून आले आहे. क वर्गातील ९८९ व ड वर्गातील ६७२ अशा एकूण १, ६६१ शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव दिसून आला. यामध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह उपलब्ध आहे का? असल्यास वापरण्यायोग्य आहे का? पिण्याचे पाणी नियमित उपलब्ध आहे का? मूलभूत सुविधांची कमतरता कोणत्या सुविधा अपुऱ्या आहेत व कोणत्या उपाययोजनांची गरज आहे? आदींची पाहणी करून शाळांची वर्गवारी करण्यात आली..Vidarbha News: राज्यातील शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहीम; शाळांमध्ये ११, १५ आणि २२ एप्रिलला तीन दिवस पटपडताळणी प्रक्रिया .स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, नवीन वर्गखोल्या, सीसीटीव्हीपासून संरक्षक भिंतीपर्यंतच्या कामांना प्राधान्य राहणार असून, वित्त आयोगातून प्राप्त निधीपैकी २५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी आता १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून (टाइड फंड) विविध कामे करण्यास शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शाळा दुरुस्ती, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छतागृह बांधकाम व दुरुस्ती, वीज उपकरणांची दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, पाण्याच्या टाकीची स्वच्छता, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, अग्निशमन उपकरणे बसविणे तसेच संरक्षक भिंत नसलेल्या शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे आदी कामांचा त्यात समावेश आहे..शासन आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील २, ७०० प्राथमिक शाळांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यामध्ये क व ड वर्गातील १, ६६१ शाळांचा समावेश आहे. या शाळा सुधारण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज व वर्गखोल्या बांधकामास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. - विशाल मुळे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.