सोलापूर

Solapur ZP School: जि. प.च्या ६७२ शाळा वीज, पाणी, शौचालयाविनाच; संरक्षक भिंती नसलेल्या ९८९ शाळा; वर्गखोल्यांचीही दुरवस्था

Primary Schools Infrastructure Facilities: १,०४० शाळांमध्ये समाधानकारक सुविधा; मात्र ९८९ शाळा संरक्षक भिंतीशिवाय आणि ६७२ शाळा वीज, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहाविना, सुधारणा कामांना शासनाचे प्राधान्य
Solapur ZP School

Solapur ZP School

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सकाळ वृत्तसेवा शासन आदेशानुसार जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांना सुविधा देण्यासाठी वर्गवारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षण विभागाने केलेल्या वर्गवारीनुसार अ वर्गात १२६, ब वर्गात ९१४, क वर्गात ९८९, तर ड वर्गात ६७२ शाळा आढळून आल्या आहेत. क व ड वर्गातील शाळांना सुविधा देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी दिली. यामध्ये क वर्गातील ९८९ शाळांना संरक्षक भिंती व वर्गखोल्यांची दुरवस्था, तर ६७२ शाळांमध्ये वीज, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहासह इतर सुविधा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.

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