Mangalwedha News : हुलजंती चेक पोस्टवरून नागरिकांचा रस्ता रोको; वाहनांच्या लागल्या रांगा

मंगळवेढा - मंगळवेढ्यातून कर्नाटक व दक्षिण भारतात जाणाऱ्या मार्गावर हुलजंती गावच्या हद्दीमध्ये शासनाकडून बसविण्यात आलेल्या आंतरराज्य तपासणी नाक्याला शासन परवानगी आहे का? या कारणास्तव हुलजंती परिसरातील नागरिकांनी ऐनवेळी रास्ता रोको आंदोलन केल्यामुळे अवजड वाहनाच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या आहेत..सध्या मंगळवेढा शहरातून विजापूर व तामिळनाडू, केरळ या भागात जाणारी अवजड वाहने कर्नाटक सीमेवरील महाराष्ट्र सीमेवरील कात्राळ तपासणी नाक्यावर वाहनाची लूट मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे अनेक वाहनधारकानी पर्यायी मार्ग म्हणून मंगळवेढा हुलजंती उमदी या मार्गावरून विजापूरमार्गे पुढे कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या राज्यात जाण्याचा पर्याय निवडला..सध्या हा मार्ग दुपदरी असतानाही वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी या भागातील मनोहर सुट्टे या तरुणाचा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या पत्नीला जेवणाचा डबा घेऊन जात असताना झालेल्या अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे या परिसरामधील नागरिक संतप्त झाले. त्या कमी रुंदीच्या मार्गावरून अवजड वाहतुकीला परवानगी देऊ नये व या तपासणी नाक्यामुळे या मार्गावरून वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे या तपासणी नाक्याला शासनाची परवानगी आहे का? या कारणास्तव या भागातील नागरिकांनी रस्ता रोको केल्यामुळे रस्त्यावर लांबच्या लांब रांगा लागलेल्या आहेत..सध्या पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, ग्रामस्थांमध्ये तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वाहनांची वाढती गर्दी लक्षात घेता शासनाच्या आरोग्य खात्याने देखील 108 सारखी अध्ययत रूग्णवाहिका या मार्गावर उपलब्ध करण्याची आवश्यकता असताना देखील आरोग्य विभागाचे या भागाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे देखील तीन तेरा वाजले आहेत..त्यामुळे एखादा अपघात घडल्यास अनेकांना मृत्यूला कवठाळावे लागते. रास्ता रोको आंदोलनामध्ये हुलजंती, सोड्डी, शिवनगी, येळगी या भागातील नागरिक सहभागी झाले आहेत. परंतु, तपासणी नाक्यावरील अधिकाऱ्याकडून देखील समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे नागरिकांचा रोष वाढू लागला. रात्रीच्या वेळी रस्ता रोको सुरू झाल्यामुळे नागरिकांची गर्दी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली.