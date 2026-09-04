Mangalwedha News : दुष्काळसदृश परिस्थितीत मजुरांना तातडीने रोजगार द्या

मंगळवेढा - केद्र शासनाच्या व्ही. बी. रामजी योजननेच्या अंमलबजावणीत तालुक्यातील भूमिहीन मजूर, गरजू जॉब कार्डधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणी तातडीने दूर करून या योजनेचा प्रभावी लाभ ग्रामीण जनतेला मिळवून द्यावा, अशी मागणी अनिल सावंत यांनी रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली..एक जुलैपासून या योजनेमध्ये बदल करून नवीन योजना अस्तित्वात आणली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र या योजनेत अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.यामध्ये भूमिहीन व गरजू मजुरांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट निर्माण झाले. केवळ ज्या जॉब कार्डधारकांच्या कार्डवर काम मंजूर आहे, त्यांनाच प्रत्यक्ष काम मिळत असल्याचे दिसून येत आहे..तसेच पात्र मजुरांची नावे हजेरीपत्रकावर नोंदविली जात नसल्याने अनेक मजूर रोजगाराच्या हक्कापासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला.सध्या तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता ग्रामीण मजुरांच्या हाताला तातडीने काम मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मनरेगा अंतर्गत विहिरी, फळबाग लागवड, शेतरस्ते, शेततळे, जलसंधारण व पाणी संवर्धनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर मंजूर करून ती तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे..तसेच तालुक्यातील सर्व पात्र अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार मनरेगा योजनेचा लाभ मिळावा. शेतीपूरक व जलसंधारणाची कामे उपलब्ध करून दिल्यास दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार मिळून शेती अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असे सावंत यांनी नमूद केले..ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न तातडीने सोडवावाग्राम रोजगार सहाय्यक हे मनरेगा योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा घटक असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी जाहीर केलेले 8 हजार मानधन अदा करण्यात यावे, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.