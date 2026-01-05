सोलापूर

Solapur Road Crash : सोलापूर-पुणे महामार्गावर शेटफळ शिवारात भीषण अपघात; एक ठार, पाच जखमी; अपघातामुळे वाहतूक ठप्प!

Pune Solapur Highway Crash : सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शेटफळ शिवारात अपघात झाला. मोटारसायकल चालक ठार झाला तर कारमधील पाच जखमी झाले असून मोहोळ पोलीस तपास करत आहेत.
Fatal Accident on Solapur-Pune Highway

Fatal Accident on Solapur-Pune Highway

Sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : सोमवार ता 5 जानेवारी रोजी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शेटफळ जवळ मुंबई वरून सोलापूर कडे जाणाऱ्या भरधाव कार क्रमांक MH 46 BU 5408 ने मोडनिंब वरून सिद्धेवाडी कडे जात असलेल्या एका दुचाकी क्रमांक MH 13 V 6039 ला पाठीमागून जोरदार धडक देऊन झालेल्या अपघातात दुचाकी चालक डोक्याला जबर मार लागून गंभीर जखमी झाला, तर कारमधील अन्य 5 जण किरकोळ जखमी झाले.

Loading content, please wait...
accident
Pune Solapur Highway
Solapur
road safety incidents
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com