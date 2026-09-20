सोलापूर

Pune Teachers Constituency : पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात मोठी खेळी; माजी आमदार दत्तात्रय सावंत अपक्ष नाही, भाजप की मविआ? गुलदस्त्यात

BJP and MVA Options Remain Open for Sawant : पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीत माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी अपक्ष म्हणून लढणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Pune Teachers Constituency

Pune Teachers Constituency

esakal

- भारत नागणे
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पंढरपूर - पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी यावेळी अपक्ष निवडणूक लढणार नसल्याचे स्पष्ट करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. "माझ्यासाठी भाजपा बरोबरच महाविकास आघाडीचे दरवाजे खुले आहेत, लवकरच निर्णय जाहीर करेन," असे विधान सावंत यांनी केल्याने शिक्षक मतदारसंघात चर्चांना उधाण आले आहे.

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