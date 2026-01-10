Solapur News : मुलांचा सर्वांगीण विकास हाच खरा ध्यास; रेनबो किड्स स्कूलच्या स्नेहसंमेलनात प्राचार्य सुधीर पवार यांचे प्रतिपादन!

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : मुलांचा सर्वांगीण विकास करणे हे पालकांचे व शाळेचे उद्धीष्ठ असायला हवे. असे प्रतिपादन उदय सिंह मोहिते पाटील प्रशालेचे प्राचार्य व कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुधीर पवार यांनी व्यक्त केले.ते रेनबो किड्स प्रि प्रायमरी इंग्लिश मेडियम स्कुल मध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन व पारितोषिक वितरण समारंभाचा कार्यक्रमा प्रसंगी बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उदयसिंह मोहिते पाटील स्कुल मंगळवेढा या प्रशालेचे प्राचार्य सुधीर पवार हे होते. .सुधीर पवार हे पुढे बोलताना म्हणाले की,सध्याचे युग हे ए.आय चे युग आहे.भविष्यात शिक्षण क्षेत्रात खुप आव्हाने येणार आहेत. त्या आव्हाणाला सामोरे जाताना प्रशाले सोबतच पालकांनी ही या आव्हासाठी सजग राहिले पाहिजे. मुलांची प्रगती शाळेवर न थोपवता पालकांनिही लक्ष द्यायला हवे. सलगर केंद्राचे केंद्र प्रमुख दत्तात्रय येडवे आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले की,लहान मुलांच्या हातात मोबाईल देऊ नका. सोशल मीडियाच्या जगात लहान मुलांना मोबाईल पासून दूर ठेवणे हे आव्हानात्मक आहे.तरीही मुलांपासुन मोबाईल दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करायला हवा..Solapur ZP Election: साेलापूरात ऐनवेळी पक्ष बदलल्याने सहा माजी नगरसेवकांची गोची; भाजप बंडखोरांची दमछाक!.प्रमुख पाहुणे म्हणून सोलापूर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग कांबळे, माजी सरपंच महेश टिक्के,तानाजी जाधव,सुदाम कदम,तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय टिक्के,संजय बिराजदार,जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सलगर बुद्रुक चे केंद्र प्रमुख दत्तात्रय येडवे, विद्यामंदिर हायस्कुलचे माजी प्राचार्य वसंत आसबे हे होते. दरम्यान या सोहळ्याचे उदघाटन सलगरचे विद्यमान सरपंच बसवराज बिराजदार यांच्या हस्ते झाले..दरम्यान रेनबो इंग्लिश स्कुलचा हा पहिलाच वार्षिक स्नेहसंमेलन व पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम होता. पहिल्याच वर्षी अतिशय स्तुत्य उपक्रमांनी या स्कुलचा नांवलौकिक सलगर परिसरात झाला आहे. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दिलीप धायगोंडे यांनी केले. तर सूत्रकसंचालन विकास स्वामी आणि आभार शिवशंकर धायगोंडे यांनी माणले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.