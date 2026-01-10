सोलापूर

Solapur News : मुलांचा सर्वांगीण विकास हाच खरा ध्यास; रेनबो किड्स स्कूलच्या स्नेहसंमेलनात प्राचार्य सुधीर पवार यांचे प्रतिपादन!

Child Development : सलगर बुद्रुक येथील रेनबो किड्स प्री-प्रायमरी स्कूलमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन व पारितोषिक वितरण सोहळा उत्साहात पार पडला. मुलांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शाळा व पालकांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन प्राचार्य सुधीर पवार यांनी केले.
Guests Highlight Importance of Value-Based Education

Guests Highlight Importance of Value-Based Education

Sakal

महेश पाटील
Updated on

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : मुलांचा सर्वांगीण विकास करणे हे पालकांचे व शाळेचे उद्धीष्ठ असायला हवे. असे प्रतिपादन उदय सिंह मोहिते पाटील प्रशालेचे प्राचार्य व कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुधीर पवार यांनी व्यक्त केले.ते रेनबो किड्स प्रि प्रायमरी इंग्लिश मेडियम स्कुल मध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन व पारितोषिक वितरण समारंभाचा कार्यक्रमा प्रसंगी बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उदयसिंह मोहिते पाटील स्कुल मंगळवेढा या प्रशालेचे प्राचार्य सुधीर पवार हे होते.

Loading content, please wait...
school
mangalwedha
Development
Solapiur
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com