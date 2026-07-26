Madha News: राजवी अॅग्रो पॉवरचा २०२६-२७ गळीत हंगामाचा रोलर पूजन सोहळा उत्साहात संपन्न

माढा : आलेगाव ( बुद्रुक ता. माढा ) येथील राजवी अॅग्रो पॉवर प्रा.लि. या साखर कारखान्याचा २०२६-२७ या गळीत हंगामाच्या शुभारंभानिमित्त रोलर पूजन सोहळा रविवारी (ता. २६) सकाळी उत्साहात संपन्न झाला..कारखान्याचे उपाध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज सावंत यांच्या हस्ते रोलरचे पूजन झाले. अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव सावंत होते. यावेळी बोलताना प्रा. शिवाजीराव सावंत म्हणाले की शेतकऱ्यांनी दर्जेदार ऊस दिल्यास कारखान्याला चांगले गाळप करता येते आणि त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांनाच होतो. .त्यामुळे सर्वांनी वेळेत तोडणी - वाहतूक करून दर्जेदार ऊस द्यावा. सर्वांच्या सहकार्याने हा हंगाम यशस्वी होईल. यावर्षीचा गळीत हंगाम शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी व विक्रमी व्हावा यासाठी संकल्प करण्यात आला..या प्रसंगी ज्येष्ठ संचालक कालिदास सावंत, संचालक ऋतुराज सावंत, माळशिरसचे माजी सभापती सूर्यकांत शेंडगे, वडोलीचे सरपंच तानाजी गाडे, भजनदास खटके, जब्बार महाजन, अरविंद खरात, भारत गायकवाड, कारखान्याचे अर्थ विभागाचे जनरल मॅनेजर विठ्ठल काळे, टेक्निकल विभागाचे जनरल सुनील पाटील, अँग्री विभागाचे जनरल मॅनेजर राजाभाऊ खटके, चिफ केमिस्ट शहाजी पाडुळे, शेती अधिकारी सचिन भुसारे, शसिव्हिल प्रमुख राहुल खटके, स्टोअर किपर गणेश धाईंजे, टाईम ऑफीस सुमित साळुंखे, ईडीपी मॅनेजर प्रविण बर्गे यांच्यासह शेतकरी, वाहन मालक, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राजभाऊ खटके यांनी सूत्रसंचालन करून आभार व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.