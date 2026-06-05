Mohol News : विवाहितेचा मृत्यू डॉक्टरच्या हायगयीने झाल्याचा नातेवाईकांचा आरोप; नातेवाईकांनी डॉक्टरवर कारवाईसाठी मृतदेह आणला पोलीस ठाण्यात

मोहोळ - डॉक्टरांनी उपचारात हायगय केल्यानेच आमचा रुग्ण दगावला डॉक्टर वर गुन्हा दाखल करावा त्या शिवाय आम्ही मृतदेह अंत्यविधी साठी नेणार नाही अशी भूमिका घेत नातेवाईकांनी मृतदेह थेट पोलीस ठाण्याच्या गेटवर आणला. मात्र पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी नातेवाईकांची चर्चा करून समजूत काढल्या नंतर नातेवाईकांनी मृतदेह अंत्यविधी साठी नेला. रोहिणी अंकुश वाघचवरे वय 28 रा भांबेवाडी ता मोहोळ असे मृत महिलेचे नाव आहे..या संदर्भात मिळालेल्या माहिती नुसार, भांबेवाडी येथील रोहिणी वाघचवरे यांची मोहोळ येथील झाडबुके रुग्णालयात गेल्या पंधरा दिवसा पूर्वी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया झाली होती. शस्त्रक्रिये नंतर त्या रुग्णालयात सात दिवस राहिल्या व नंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले. दरम्यान घरी गेल्या नंतर रोहिणी या माहेरी गेल्या. तेथे काही दिवस राहिल्या नंतर त्यांना दम लागू लागला. त्यांनी ही तक्रार पती अंकुश व अन्य नातेवाईक यांच्याकडे केली. अंकुश यांनी डॉ शैलेश झाडबुके यांना याची माहिती दिली..दरम्यान डॉ झाडबुके यांनी रोहिणी यांना तपासणी साठी रुग्णालयात आणण्याचा सल्ला दिला. त्याप्रमाणे त्यांना रुग्णालयात आणलेही. डॉ झाडबुके यांनी रुग्णालयात आल्यानंतर रोहिणी यांचा ईसीजी व सोनोग्राफी केली. त्यावेळी त्यांना त्यांची "पोर्टल व्हेन" बंद असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी रोहिणी यांना सोलापूर येथील रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. त्यावेळी नातेवाईकांनी नेले ही. तेथील डॉक्टरांनी उपचार सुरू केले.दरम्यान उपचार सुरू असतानाच रोहिणी या मृत पावल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. त्यामुळे मोहोळच्या डॉक्टरांनी उपचारात हायगय केल्यानेच आमच्या रुग्णाचा मृत्यू झाला असा आरोप करीत, संतापलेल्या नातेवाईकांनी मृतदेह पोलीस ठाण्यात आणला. त्यावेळी काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. दरम्यान पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी नातेवाईकांशी चर्चा केल्या नंतर व कारवाई चे आश्वासन दिल्यानंतर मृतदेह अंत्यविधी साठी नेण्यात आला..प्रतिक्रिया -तुम्ही तक्रार द्या, योग्य ती कारवाई करू. या प्रकरणात जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कडक कारवाई करू. शवविच्छेदन अहवाल व अन्य कागदपत्राची तपासणी व अहवाल यायचा आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.- बाजीराव पोवार, पोलीस निरीक्षक मोहोळआम्ही शस्त्रक्रियेत अथवा उपचारात हयगय केली असती तर ती तीन ते चार दिवसात लक्षात आले असते. पुन्हा आमच्या रुग्णालयात उपचारा साठी आणल्या वर सर्व तपासण्या केल्या त्यात पोर्टल व्हेन बंद असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अधिक उपचारासाठी सोलापूर येथील रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. नातेवाईकांच्या म्हणण्या नुसार त्यांची सर्व कागदपत्रे ही त्यांना दिली आहेत.- डॉ. शैलेश झाडबुके, मोहोळ.आमच्यावर जशी वेळ आली तशी इतर कुठल्याही कुटुंबावर येऊ नये. माझ्या पत्नीला इतर कोणताही आजार नव्हता, मग शस्त्रक्रिये नंतर असे का झाले? दोषीवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आम्ही तक्रार दिली.- अंकुश वाघचवरे, मृत रोहिणीचे पती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.