सोलापूर

Mohol News : विवाहितेचा मृत्यू डॉक्टरच्या हायगयीने झाल्याचा नातेवाईकांचा आरोप; नातेवाईकांनी डॉक्टरवर कारवाईसाठी मृतदेह आणला पोलीस ठाण्यात

डॉक्टरांनी उपचारात हायगय केल्यानेच आमचा रुग्ण दगावला डॉक्टर वर गुन्हा दाखल करावा त्या शिवाय आम्ही मृतदेह अंत्यविधी साठी नेणार नाही.
rohini waghchaware

rohini waghchaware

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - डॉक्टरांनी उपचारात हायगय केल्यानेच आमचा रुग्ण दगावला डॉक्टर वर गुन्हा दाखल करावा त्या शिवाय आम्ही मृतदेह अंत्यविधी साठी नेणार नाही अशी भूमिका घेत नातेवाईकांनी मृतदेह थेट पोलीस ठाण्याच्या गेटवर आणला. मात्र पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी नातेवाईकांची चर्चा करून समजूत काढल्या नंतर नातेवाईकांनी मृतदेह अंत्यविधी साठी नेला. रोहिणी अंकुश वाघचवरे वय 28 रा भांबेवाडी ता मोहोळ असे मृत महिलेचे नाव आहे.

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