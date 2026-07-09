सोलापूर

Sangola News : पूराचे अतिरिक्त पाणी टेंभू, म्हैसाळ व नीरा उजवा कालव्यातून सांगोल्याला सोडावे; दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांची मागणी

राज्यात सर्वत्र मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्यांना पूर आला असताना दुष्काळग्रस्त सांगोला तालुक्यात मात्र अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.
formr mla deepak aaba salunkhe patil and radhakrishna vikhe patil

formr mla deepak aaba salunkhe patil and radhakrishna vikhe patil

sakal

दत्तात्रय खंडागळे
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सांगोला - राज्यात सर्वत्र मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्यांना पूर आला असताना दुष्काळग्रस्त सांगोला तालुक्यात मात्र अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे कृष्णा, कोयना, भीमा, पंचगंगा व नीरा नदीतून पुराच्या रूपाने वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी टेंभू उपसा सिंचन योजना, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना तसेच नीरा उजवा कालव्यातून सांगोला तालुक्यात तातडीने सोडावे, अशी मागणी माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

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