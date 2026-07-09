Sangola News : पूराचे अतिरिक्त पाणी टेंभू, म्हैसाळ व नीरा उजवा कालव्यातून सांगोल्याला सोडावे; दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांची मागणी

सांगोला - राज्यात सर्वत्र मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्यांना पूर आला असताना दुष्काळग्रस्त सांगोला तालुक्यात मात्र अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे कृष्णा, कोयना, भीमा, पंचगंगा व नीरा नदीतून पुराच्या रूपाने वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी टेंभू उपसा सिंचन योजना, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना तसेच नीरा उजवा कालव्यातून सांगोला तालुक्यात तातडीने सोडावे, अशी मागणी माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे..पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटूनही तालुक्यात पावसाने हजेरी न लावल्याने हजारो हेक्टरवरील खरीप पेरण्या खोळंबल्या आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून विहिरी, तलाव, कूपनलिका आणि इतर जलस्रोत तळाला गेल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही वाढू लागली आहे. परिणामी, ऐन पावसाळ्यात काही गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे..दुसरीकडे कृष्णा, कोयना, भीमा, नीरा आणि पंचगंगा नदी खोऱ्यातील अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून नदीकाठच्या नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मात्र कायम दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सांगोला तालुक्यातील माणगंगा, कोरडा, आफ्रुका आणि बेलवण या नद्या अद्याप कोरड्याच आहेत..साळुंखे-पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, कृष्णा, कोयना, भीमा, पंचगंगा व नीरा नदीतील अतिरिक्त पूरपाणी टेंभू योजनेतून माणगंगा नदीत, म्हैसाळ योजनेतून कोरडा नदीत तसेच नीरा उजवा कालव्यातून सांगोला शाखा कालव्यात सोडून तालुक्यातील लहान-मोठे तलाव भरावेत. यामुळे भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कमी होईल आणि खरीप हंगामाला दिलासा मिळेल. पूरग्रस्त भागातील अतिरिक्त पाण्याचा दुष्काळी भागासाठी प्रभावी वापर होऊन दोन्ही भागांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.याबाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन टेंभू, म्हैसाळ आणि नीरा उजवा कालव्यातून सांगोला तालुक्याकडे पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..पूरग्रस्त व दुष्काळग्रस्त दोन्ही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल : साळुंखे-पाटीलकृष्णा, कोयना, नीरा आणि पंचगंगा नदी परिसरात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे, तर सांगोला तालुका अजूनही पावसाच्या प्रतीक्षेत असून भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जात आहे. पुराचे अतिरिक्त पाणी टेंभू, म्हैसाळ योजना आणि नीरा उजवा कालव्यातून सांगोल्याकडे वळविल्यास पूरग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त अशा दोन्ही भागांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे अशी माहितीही माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.