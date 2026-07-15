सोलापूर

Solapur News : प्रामाणिक खरेदीदारांना दिलासा! आता पहिल्याच खरेदीत मिळणार इनपुट टॅक्स क्रेडीट

जीएसटी कायद्यात प्रस्तावित नव्या बदलामुळे जिल्ह्यातील ६० हजारांहून अधिक उत्पादक, पुरवठादार आणि खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता.
Input Tax Credit

Input Tax Credit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर - जीएसटी कायद्यात प्रस्तावित नव्या बदलामुळे जिल्ह्यातील ६० हजारांहून अधिक उत्पादक, पुरवठादार आणि खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. खरेदीदाराने पुरवठादारास जीएसटीसह संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचा विश्वासार्ह पुरावा असल्यास त्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नाकारले जाणार नाही. त्यामुळे प्रामाणिक खरेदीदारांचे आयटीसी रिव्हर्स होण्याची समस्या दूर होणार आहे.

Loading content, please wait...
GST
Solapur