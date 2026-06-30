सोलापूर

MLA Babasaheb Deshmukh : कर्जमाफी योजनेतील अटी रद्द करुन शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा; आ. डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी विधानसभेत केली मागणी

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.
MLA Dr. Babasaheb Deshmukh

MLA Dr. Babasaheb Deshmukh

sakal

दत्तात्रय खंडागळे
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सांगोला - राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी ठाम मागणी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी विधानसभेत केली.

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