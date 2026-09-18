सोलापूर

Student Safety: रिटेवाडी जिल्हा परिषद शाळेत जल जीवन मिशनची अर्धनिर्मित पाण्याची टाकी; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका, ग्रामस्थांची आक्रमक कारवाईची मागणी

रिटेवाडी शाळेतील जल जीवन मिशनच्या अर्धनिर्मित पाण्याच्या टाकीमुळे लहान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका; ग्रामस्थांची तातडीने उपाययोजना व कारवाईची मागणी
Semi-Constructed Water Tank Poses Severe Threat to Students

Semi-Constructed Water Tank Poses Severe Threat to Students

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रिटेवाडी : जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, रिटेवाडीच्या प्रांगणात उभारण्यात येत असलेली अर्धनिर्मित पाण्याची टाकी सध्या लहान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका ठरत आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी कोणत्याही सुरक्षा उपाययोजना न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला असून, प्रशासनाने या प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी आक्रमक मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

Loading content, please wait...
water
Water Tank
student safety drowning
student safety in exams
student safety guidelines Maharashtra
college student safety
student safety in Russia
student safety in medical colleges
student safety concerns
Maval student safety concerns
student safety in schools
Marathi News Esakal
www.esakal.com