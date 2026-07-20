Mangalwedha News : सिद्धापूर बंधाऱ्याची गळती रोखण्यासाठी 58 कोटीचा बॅरेज, पुलकम बंधाऱ्याची मागणी

मंगळवेढा - भीमा नदीवर सिद्धापूर- वडापूर बंधाऱ्यावरील गळती रोखण्यासाठी शासनाने 58 कोटीची तरतूद बॅरेजसाठी केल्याने पाणी गळती बंद होऊन याचा शेतकऱ्याला फायदा होणार असला तरी वाढत्या सिंचन क्षेत्राचा विचार करता बंधाऱ्याची उंची वाढण्याची मागणी देखील या निमित्ताने समोर येत आहे.भीमा नदीवर सिद्धापूर वडापूर येथे बंधारा असून, उजनी व वीर धरणातून अतिरिक्त पाणी सोडल्यानंतर भीमा नदीला पूर आल्यानंतर बंधाऱ्याचे धोक्यापासून संरक्षण व्हावे, म्हणून बंधाऱ्याची दारे काढली जातात आणि पाणी ओसरल्यानंतर पुन्हा पूर्ववत ठेवली जातात. त्यामुळे बंधाऱ्यात जवळपास जो पाणीसाठा होतो. त्यातील काही पाणीसाठा गळतीतून वाया जात आहे..शिवाय या दरम्यान सिद्धापूर- वडापूर या भागातील वाहतूक देखील विस्कळीत झालेली असते. सिद्धापूर भागातून जकाराया कारखान्याला देखील ऊस मोठ्या प्रमाणात जातो. परंतु अशावेळी ती वाहतूक बंद झाली त्याचा फटका बसतो किंवा दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ऊस देखील मंगळवेढ्यातील कारखान्याला येत असतो त्यावरही परिणाम होत असतो. उजनीतून सोलापूरला थेट पाईपलाईन केल्यामुळे भीमा नदीत पाणी सोडण्याचे प्रमाण जवळपास कमी झाले आहे..त्यामुळे नदीतील उपलब्ध पाणीसाठा जतन करून पिकाला देण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान असते. अशा परिस्थितीत सध्या गळती रोखण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या बॅरेजचे काम सुरू आहे. यामुळे बंधाऱ्याची पाण्याच्या साठवण क्षमता कायम राहणार आहे. पाणी गळती होणार नाही त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या पिकाला होणार असल्याचा जलसंधारण विभागाचा दावा आहे. मात्र वारंवार भीमा नदी कोरडी पडणे नवेळी पिकाला पाणी नसणे या गोष्टीचा विचार करता या बंधार्यावर कर्नाटक प्रमाणे उंचीचे बंधारे करावेत अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली..भीमा नदीवर कर्नाटक हद्दीत 8 मीटर उंचीचे बॅरेज आहेत मात्र महाराष्ट्रात 4.5 मीटर उंचीचे बंधारे आहेत. सध्या सिद्धापूर परिसरात दक्षिण सोलापूर तालुक्याबरोबर तांडोर, सिद्धापूर, बोराळे या गावातील बागायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. शिवाय पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे ऐनवेळी पिकाला कमी पडते. अशावेळी पाणीसाठा वाढण्यासाठी पुलकम बंधाय्राची गरज आहे. गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे.यासाठी शासनाने जास्तीचा निधी तरतूद करून मंगळवेढा- दक्षिण सोलापूर तालुका अधिक वेगाने जोडलेल्या दृष्टीने मोठ्या पुलाची देखील आवश्यकता आहे यावर शासनाने विचार करावा.- दयानंद सोनगे, संचालक दामाजी शुगर.जुन्या के टी वेअचे आयुष्यमान संपल्यामुळे त्याचे रूपांतर बॅरेजमध्ये करण्यात येत आहे त्यामध्ये पूर्वी इतकाच पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. उलट पाणी गळती थांबून सुरक्षितता निर्माण होणार आहे त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या शेतीपिकाला होणार आहे. कृष्णा पाणी लवाद 2 चा निर्णय अपेक्षित आहे त्यानुसार भविष्यात शासन स्तरावर निर्णय होईल. साठवण क्षमता वाढवण्यासंदर्भात व होणाऱ्या नुकसानी संदर्भात सर्वेक्षण केल्याशिवाय सांगता येणार नाही.- प्रीतम रोकडे, शाखा अभियंता.सिद्धापूर बंधाऱ्यावरील बागायत क्षेत्रावर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्याला सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत ऊस पुरवठा केला जातो. या भागातील शेतकरी जगवण्यासाठी शासनाने पाणी आणि वीज याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. परंतु या दोन वर्षातील सरकारची भूमिका शेतकऱ्याला उध्वस्त करण्यासारखी आहे.निदान आता लक्ष द्यावे.- अनिल बिराजदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.