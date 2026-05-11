SSC Success Story: वैष्णवी बाडगुडेची प्रेरणादायी झेप! दररोज 2 किमी पायपीट करत दहावीत 94.20% गुण, कंदिलाच्या उजेडात यशोगाथा..

सोलापूर: बार्शी तालुक्यातील शेळगाव (आर) येथील वैष्णवी मोहन बाडगुडे हिने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत दहावीच्या परीक्षेत ९४.२० टक्के गुण मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. दररोज दोन किलोमीटर पायपीट करत शाळेत जाणाऱ्या वैष्णवीची जिद्द अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे..शेळगाव (आर) हे गाव सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्याच्या सीमेवर वसलेले असल्याने भौगोलिक अडचणी कायमच्याच. वैष्णवीचे वडील मोहन बाडगुडे यांची शेती धाराशिव जिल्ह्यातील वाणेवाडी (ता. तुळजापूर) शिवारात आहे. .घरापासून शेतापर्यंत जाण्यासाठी पक्का रस्ताही नसल्याने पावसाळ्यात चिखल तुडवत आणि उन्हाळ्यात रणरणत्या उन्हात वैष्णवीला दररोज सुमारे दोन किलोमीटर अंतर पायी जावे लागत होते..शेतात वास्तव्यास असताना वीज आणि मूलभूत सुविधांचीही मोठी कमतरता होती. मात्र, परिस्थितीसमोर न झुकता वैष्णवीने घरकाम आणि शेतीच्या कामात आई-वडिलांना मदत करत अभ्यासाचे योग्य नियोजन केले. दिवसभराच्या कष्टानंतरही रात्री गाव शांत झाल्यावर ती सौर कंदील आणि बॅटरीच्या मंद उजेडात तासन्तास अभ्यास करत होती. तिच्या जिद्दीपुढे अंधारही फिका पडला आणि त्याच जिद्दीच्या बळावर तिने दहावीच्या परीक्षेत ९४.२० टक्के गुण मिळविले.