Solapur Political : जकाराया शुगरचे अध्यक्ष सचिन जाधव यांचा भाजपात जाहीर प्रवेश; सोलापूर जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग!

Sachin Jadhav BJP Entry : साखर उद्योगातील प्रभावी नेतृत्व असलेल्या जकाराया शुगरचे अध्यक्ष सचिन जाधव यांच्या भाजप प्रवेशामुळे सोलापूर जिल्ह्यात राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : जकराया शुगर या खासगी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सचिन जाधव यांनी आज पालकमंत्री जयकुमार गोरे,आ.सचिन कल्याणशेट्टी,महाराष्ट्र सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील, भाजपा जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला. हा प्रवेश सोलापूर येथील बालाजी सरोवर या हॉटेलमध्ये संपन्न झाला असून यावेळी भाजपा ग्रामीण जिल्हा सरचिटणीस विकास वाघमारे, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश चवरे,भाजपा युवा मोर्चा माजी अध्यक्ष सुदर्शन यादव, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुश अवताडे आदी उपस्थित होते.

