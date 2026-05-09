सोलापूर

Pandharpur 10th Board Result: गवंड्याच्या मुलीचा दहावीच्या परिक्षेत डंका साक्षी वाघमारे 83 टक्के गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम

Sakshi Waghmare Tops 10th Board Exams with 83%: उपरी (ता. पंढरपूर) येथील गवंडी मुलगी साक्षी वाघमारेने दहावी परीक्षेत ८३% गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम स्थान मिळवले. गरीब परिस्थितीतून उभा राहून, घरातील आठ ते दहा तास अभ्यास आणि मेहनतीने तिने उज्ज्वल भविष्य घडवले.
Pandharpur 10th Board Result

Pandharpur 10th Board Result

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: वडील गवंडी काम करतात...आई वडीलांना कामात मदत करते. दिवसभर काबाड कष्ट करायचे... स्वतः उन्हात तळपून दुसर्याला निवारा, सावली तयार करायची अशा एका गवंड्याच्या लेकीने दहावी बोर्ड परीक्षेत 83 टक्के गुण मिळवून परिसरात डंका पिटला आहे. उपरी (ता.पंढरपूर) येथील विलासराव देशमुख विद्यालयात तिने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. विशेष म्हणजे आठरा विश्व दारिद्रय असलेल्या कुटुंबातून दहा बाय दहा च्या एका खोलीत राहून तिने हे उज्ज्वल यश खेचून आणले आहे. साक्षी रघुनाथ वाघमारे असे या जिद्दी आणि मेहनती मुलीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
pandharpur
ssc
Solapur