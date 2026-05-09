Pandharpur 10th Board Result: गवंड्याच्या मुलीचा दहावीच्या परिक्षेत डंका साक्षी वाघमारे 83 टक्के गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम

पंढरपूर: वडील गवंडी काम करतात...आई वडीलांना कामात मदत करते. दिवसभर काबाड कष्ट करायचे... स्वतः उन्हात तळपून दुसर्याला निवारा, सावली तयार करायची अशा एका गवंड्याच्या लेकीने दहावी बोर्ड परीक्षेत 83 टक्के गुण मिळवून परिसरात डंका पिटला आहे. उपरी (ता.पंढरपूर) येथील विलासराव देशमुख विद्यालयात तिने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. विशेष म्हणजे आठरा विश्व दारिद्रय असलेल्या कुटुंबातून दहा बाय दहा च्या एका खोलीत राहून तिने हे उज्ज्वल यश खेचून आणले आहे. साक्षी रघुनाथ वाघमारे असे या जिद्दी आणि मेहनती मुलीचे नाव आहे. .साक्षी उपरी येथील विलासराव देशमुख विद्यालयात शिक्षण घेते. इयत्ता पाचवीपासूनच ती हुशार आहे. घरची परिस्थिती अत्यंत बिकट आणि हालखीची तरीही न खचता, तिने इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवले आहे. तिच्या यशाबद्दल तिचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे..साक्षीचे वडील रघुनाथ वाघमारे हे गवंडी काम करतात. काम मिळेल तेव्हा 400-500 रुपये रोजंदारी.आई घरकाम सांभाळून वडीलांना कामात मदत करते, पावसाळ्यात जेव्हा काम बंद असते,अशा वेळी उपासमारीची वेळ येते.तरीही पोटाला चिमटा काढून रघुनाथ वाघमारे आपल्या चारही मुलींना शिक्षण देतात. साक्षी मोठी तर इतर तीन लहान बहिणी देखील शाळेत हुशार आहेत..दहा बाय दहाच्या पत्र्याच्या खोलीतच स्वयंपाक,अभ्यास,झोप सगळं. लाईट गेली की मेणबत्तीच्या उजेडात अभ्यास. पुस्तके आणि वह्या विकत घेण्यासाठी साक्षीने सुट्टीत शेतात काम ही केले आहे. घरात ना मोबाईल ना टीव्ही की इतर सुख वस्तु. अशा गरीब परिस्थितीमध्ये आईवडीलांच्या कष्टाची जाणिव ठेवून साक्षीने दिवसातील आठ ते दहा तास अभ्यास आणि वर्गशिक्षकांचे मार्गदर्शन याच बळावर तिने हे यश मिळवले आहे..मला माझा आईवडीलांच्या कष्टाची जाण आहे.अनेक वेळा आईवडीलांनी उपाशी पोटी राहून मला शिक्षणासाठी पैसे दिले. त्यादिवशी मला रडू आलं,पण त्याच दिवशी ठरवलं की रडून काही होणार नाही,लढून दाखवायचं दहा बाय दहाची खोली लहान असेल पण माझी स्वप्न आभाळाऐवढई आहेत.माझ्या आई वडीलांच्या कष्टाचे चीज करायचे आहे.मला उच्चशिक्षण घेवून आमच्या पुढच्या पिढ्या शिकल्या पाहिजेत यासाठी मला मोठा अधिकारी व्हायचे आहे,अशी साक्षी वाघमारे यांनी सांगितले. साक्षी हिची यश कथा हजारो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा आहे.परिस्थिती कशीही असो, जिद्द असेल तर मार्का सोबत आयुष्य ही बदलते हे तिने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.