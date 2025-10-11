Solapur Samarth Bank: ग्रॉस एनपीए ५८ टक्क्यांवर..! 'समर्थ बँके'च्या अहवालातून गंभीर बाबी आल्या समोर; वर्षभरात ५१ कोटींचा तोटा, अडचणी वाढण्याची शक्यता

Samarth Bank NPA: आरबीआयच्या नियमानुसार बँकेचा ग्रॉस एनपीए ७टक्के आवश्यक असताना तो ५८ तर नेट एनपीए ३ टक्के आवश्यक असताना तो २२ टक्क्यांवर पोहोचल्याची गंभीर बाब २०२४-२५ च्या लेखापरीक्षण अहवालातून (ऑडिट रिपोर्ट) पुढे आली आहे..हा अहवाल 'सकाळ'च्या हाती लागला आहे. एनपीए वाढल्याने बँक अडचणीत येण्याची शक्यता असतानाही समर्थ बँकेने वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. यासह लेखापरीक्षण अहवालातून (ऑडिट रिपोर्ट) अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. दरम्यान, समर्थ बँकेच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. जे बँकेचे संचालक आहेत अशा १७ खातेदारांकडे १ कोटी ४९ लाख, जे बैंक कर्मचारी आहेत अशा १२३ खातेदारांकडे ४ कोटी १२ लाख रुपये थकीत आहेत. बँकेचा चालू आर्थिक वर्षात ५१ कोटी ०६ लाख रुपयांचा तोटा झाला असून एकूण संचित तोटा १८८ कोटी २० लाख रुपये असल्याचे २०२४-२५ लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे..Event Management Skills: इव्हेंट मॅनेजमेंट करायचंय? हे गुण विकसित करा!.२२२७६ कर्जदारांकडे १६१ कोटी थकलेबँकेने वसुलीसाठी २२ हजार २७६ कर्जदारांवर प्रशासकीय कारवाई केली आहे. यामध्ये ५४.८७ कोटी कर्ज थकबाकीदार असलेल्या २१ हजार ५०२ खातेदारांना रजिस्टर नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. २३.६८ कोटी थकबाकी असलेल्या २२७ कर्जदारांवर लवाद अंतर्गत कारवाई सुरू आहे तर ८२.४८ कोटी कर्ज असलेल्या ५४७ कर्जदारांकडून कर्ज वसुलीची मोहीम सुरू असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे.६७.८८ कोटी ५ वर्षांपासून थकीत९५ खातेदारांकडे मागील पाच वर्षापासून ६७.८८ कोटी, ७५० खातेदारांकडे ४८ कोटी ३५ लाख ३ ते ५ वर्षे कर्जे थकीत आहेत. १८ हजार १०२ खातेदारांकडे ९२.९२ कोटी कर्जे १ ते ३ वर्षांपासून तर मागील वर्षभरापासून ४७२० कर्जदारांकडे ३८.१४ कोटी कर्जे थकीत आहेत. वरील कर्जासाठी तारण म्हणून दिलेल्या मालमत्तांचा तपशील बँकेकडून उपलब्ध केला नसल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात नमूद आहे..२०२५ मध्ये ८ कोटींनी उत्पन्न घटले२०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये बँकेच्या उत्पन्नात ८ कोटी ३३ लाख रुपयांनी घट झाल्याचे लेखापरीक्षण अहलवातून समोर आले आहे. कर्जाच्या व्याजातून २०२३-२४ मध्ये २७१४ कोटी रुपये मिळाले होते, २०२४-२५ मध्ये यामध्ये १०.५२ कोटीची घट होत १६.६२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले, गुंतवणुकीतूनही २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये १.४७ कोटीची घट झाल्याचे समोर आले आहे. इतर उत्पन्नात मात्र २.७६ कोटीची वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये १.८४ कोटी उत्पन्न मिळाले होते, ते २०२५ मध्ये ४.६१ कोटीवर पोचले.सूक्ष्म अन् लघू उद्योगाकडे १६१.९२ कोटी थकीतसमर्थ बँकेने २७३.७३ कोटींची कर्जे वाटप केली आहेत, यापैकी १६१.०५ कोटींची कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) झाली आहेत. शेतीसाठी ४.४२ कोटींची कर्जे थकीत आहेत, यापैकी ४.४० कोटी कर्जे एनपीए, सुक्ष्म व लघु उद्योगाकडे १६११२ कोटी कर्ज थकीत आहेत. यापैकी ११७.०५ कोटी कर्जे एनपीए झाली आहेत. नॉन प्रायॉरिटी सेक्टरमध्ये १०१ कोटी २५ लाखाचे कर्जे थकीत आहेत. यापैकी ३४ कोटी २२ लाख रुपयांची कर्जे एनपीएमध्ये गेली असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे..Child Phlegm Remedy: बाळाला कफाने त्रास होतोय? मग हे दोन घटक वापरून घरगुती उपाय करा! .थकबाकीदारांकडील रक्कम वसूल करण्यासाठी कायद्याने उपलब्ध असलेल्या सर्व मार्गांचा वापर आम्ही करत आहोत. सहकार कायद्यान्वये कलम १०१ चे वसुली दाखले मिळविणे, मालमत्तांचा लिलाव करणे ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. एनपीए खात्यातील रक्कम वसुलीवर आम्ही अधिक भर दिला आहे.- दिलीप अत्रे, अध्यक्ष, समर्थ सहकारी बँक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.