Solapur Samarth Bank: ग्रॉस एनपीए ५८ टक्क्यांवर..! 'समर्थ बँके'च्या अहवालातून गंभीर बाबी आल्या समोर; वर्षभरात ५१ कोटींचा तोटा, अडचणी वाढण्याची शक्यता

Samarth Bank’s Financial Crisis: आरबीआयच्या नियमानुसार बँकेचा ग्रॉस एनपीए ७टक्के आवश्यक असताना तो ५८ तर नेट एनपीए ३ टक्के आवश्यक असताना तो २२ टक्क्यांवर पोहोचल्याची गंभीर बाब २०२४-२५ च्या लेखापरीक्षण अहवालातून (ऑडिट रिपोर्ट) पुढे आली आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Samarth Bank NPA: आरबीआयच्या नियमानुसार बँकेचा ग्रॉस एनपीए ७टक्के आवश्यक असताना तो ५८ तर नेट एनपीए ३ टक्के आवश्यक असताना तो २२ टक्क्यांवर पोहोचल्याची गंभीर बाब २०२४-२५ च्या लेखापरीक्षण अहवालातून (ऑडिट रिपोर्ट) पुढे आली आहे.

