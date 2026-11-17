सोलापूर : सोलापूर येथील समृद्धी रणजीत भोसले हिची जिल्हा महिला बास्केटबॉल संघात निवड झाल्याने तिचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. समृद्धी हिला पहिल्या पासूनच खेळाची आवड आहे. तिने विविध शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभाग नोंदवून यश संपादन केले आहे.सध्या ती स्वामी विवेकानंद पोलीस पब्लिक स्कूल मध्ये इयत्ता आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. ता 15 ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीत सातारा येथे होत असलेल्या सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धे साठी तिची निवड झाली आहे. समृद्धीची आई सुनीता भोसले या ही राष्ट्रीय ॲथॅलॅटिक्स खेळाडू आहेत. त्यामुळे समृद्धीला त्यांचे मार्गदर्शन लाभले..जिल्हा बास्केटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष के डी पाटील, उपाध्यक्ष मनोज यलगुलवार, दिनेश सारंगी अभिजीत टाकळीकर, नावीद मुन्सी, रंजीता चाकोते,मुकीम खान तसेच प्रशिक्षक साकीब शेख, सहप्रशिक्षक शब्बीर शेख, वलजा घुमे यांनी तिचे अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.