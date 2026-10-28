Crime News: धावत्या मोटारीत तरुणाचा गोळ्या झाडून हत्या; सांगोला तालुक्यातील तिप्पेहळ्ळी कॅनॉलजवळ घटना; दोन संशयित ताब्यात

सांगोला, : सांगोला येथून किडेबिसरीकडे जात असताना तिप्पेहळ्ळी येथील कॅनॉलजवळ मोटारीचा वेग कमी होताच मागील सीटवर बसलेल्या व्यक्तींनी तरुणाच्या डोक्यात पिस्तुलातून गोळ्या झाडून खून केला. ही घटना मंगळवारी (ता. २७) पहाटे घडली. प्रतापसिंह ऊर्फ गब्बर ज्ञानू करचे (वय ३२, रा. पाचेगाव बुद्रूक, ता. सांगोला) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी सांगोला पोलिसांनी दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू आहे. या घटनेमुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी पहाटे एक वाजून ४६ मिनिटे ते एक वाजून ५८ मिनिटांच्या दरम्यान ही घटना घडली. प्रतापसिंह करचे हे मोटारीतून किडेबिसरीकडे जात होते. तिप्पेहळ्ळी कॅनॉलजवळ मोटारीचा वेगकमी झाल्यानंतर मागील सीटवर बसलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या डोक्याच्या उजव्या बाजूला पाठीमागून गोळ्या झाडल्या. यात गंभीर जखमी झालेल्या करचे यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी मृताची पत्नी अर्चना प्रतापसिंह करचे (वय २८, रा. पाचेगाव बुद्रूक) यांनी सांगोला पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .त्यावरून बालाजी ऊर्फ हर्षवर्धन नामदेव ऐवळे आणि विकी शिवाजी घेरडे (दोघे रा. किडेबिसरी, ता.सांगोला) यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रेरणा कट्टे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपूजे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. तपासाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पोलिस निरीक्षक राहुल देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..खुनामागचे कारण अद्याप अस्पष्ट प्रतापसिंह करचे यांच्या खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेत आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे. ताब्यात घेतलेल्या दोन्ही संशयितांकडे चौकशी करून खुनामागील कारणाचा उलगडा करण्यात येणार असल्याची माहिती सांगोला पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राहुल देशपांडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.