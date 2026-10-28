सोलापूर

Crime News: धावत्या मोटारीत तरुणाचा गोळ्या झाडून हत्या; सांगोला तालुक्यातील तिप्पेहळ्ळी कॅनॉलजवळ घटना; दोन संशयित ताब्यात

Sangola Murder Case, Two Suspects Detained : सांगोला तालुक्यातील तिप्पेहळ्ळी कॅनॉलजवळ धावत्या मोटारीत प्रतापसिंह करचे यांच्यावर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले असून, हत्येमागील कारणाचा तपास सुरू आहे.
A 32-year-old man was shot in a car near Tippehalli Canal in Sangola.

A 32-year-old man was shot in a car near Tippehalli Canal in Sangola.

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सकाळ वृत्तसेवा
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सांगोला, : सांगोला येथून किडेबिसरीकडे जात असताना तिप्पेहळ्ळी येथील कॅनॉलजवळ मोटारीचा वेग कमी होताच मागील सीटवर बसलेल्या व्यक्तींनी तरुणाच्या डोक्यात पिस्तुलातून गोळ्या झाडून खून केला. ही घटना मंगळवारी (ता. २७) पहाटे घडली. प्रतापसिंह ऊर्फ गब्बर ज्ञानू करचे (वय ३२, रा. पाचेगाव बुद्रूक, ता. सांगोला) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी सांगोला पोलिसांनी दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू आहे. या घटनेमुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

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