Madha News : २४ किलो वजनाच्या संस्कृती टोणपेने २८ किलो वजनी गटाचे मैदान गाजवले! शिराळच्या मातीने राष्ट्रीय कुराशमध्ये लिहिला ‘दंगल’चा नवा अध्याय

कुर्डुवाडी : माढा तालुक्यातील शिराळ (मा.) या गावाने पुन्हा एकदा कुस्तीच्या आखाड्यात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले आहे. शिराळ येथील संस्कृती सदाशिव टोणपे या उदयोन्मुख पैलवान कन्येने पंजाबमधील लुधियाना येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील सब ज्युनियर नॅशनल कुराश स्पर्धेत देशात तिसरा क्रमांक मिळवून नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. विशेष बाब म्हणजे, संस्कृतीचे स्वतःचे वजन अवघे २४ किलो असतानाही तिने थेट २८ किलो वजन गटात खेळून ही विशेष कामगिरी करून दाखवली..पैलवानांचा वारसा आणि जिद्दीची कहाणीशिराळ हे गाव पूर्वीपासूनच पैलवान आणि कुस्ती क्षेत्रासाठी नावाजलेले गाव आहे. या मातीने अनेक पैलवान दिले असून संस्कृतीने याच मातीचा समृद्ध वारसा यशस्वीपणे पुढे चालवला आहे. संस्कृतीचे वडील सदाशिव टोणपे आणि तिचे चुलते हे स्वतः देखील उत्तम पैलवान आहेत. ग्रामीण भागात क्रीडा क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या आधुनिक सुविधांचा मोठा अभाव आहे. मात्र, या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सदाशिव टोणपे यांनी आपल्या शेतातील काही मोकळ्या जागेत कुस्तीचे मैदान तयार केले असून, तिथेच हिरा मोती कुस्ती संकुलात संस्कृतीचा कसून सराव घेतला जातो..प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत मिळवले यशअशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर जिद्दीने मात करत संस्कृतीने ब्रांझ पदकावर आपले नाव कोरले आहे. संस्कृतीच्या या उत्तुंग यशामागे तिच्या कुटुंबाचा, आणि प्रामुख्याने तिच्या वडिलांचाच सर्वात मोठा वाटा आहे.या राष्ट्रीय स्पर्धेतील दैदिप्यमान कामगिरीमुळे तिचा यथोचित गौरव करण्यात आला आहे. शिराळ सारख्या लहानशा खेडेगावाचे नाव तिने संपूर्ण देशात अभिमानाने उंचावले आहे. गावकऱ्यांनी देखील गावात मोठा आनंद साजरा करत संस्कृतीला तिच्या भावी आंतरराष्ट्रीय वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा दिल्या आहेत. संस्कृतीच्या या घवघवीत यशामुळे शिराळच्या मातीत पुन्हा एकदा 'दंगल'चा एक नवा सुवर्ण अध्याय लिहिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.