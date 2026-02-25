Rationalism and Social Progress : यश हे आपल्या परंपरेतून नव्हे तर आपल्या परिश्रमातून आणि कार्यातून मिळते.!

किल्लेमच्छिंद्रगड : धार्मिक परंपरचे पालन हा अतिशय महत्त्वाचा आणि संवेदनशील प्रश्न आहे. अनेक वेळा, लोक त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांना धार्मिक वाटावं, या कल्पनेने समाज घटकावर आणि गरीब जनतेवर धार्मिक प्रभाव पाडतात आणि विचार न करता या परंपरा धार्मिक लोकाच्या तेही लोक जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी या परंपरांचे पालन करण्याचा दावा करतात..Sonu Sharma Motivation Tips: ध्येय, नाती आणि प्रयत्नांची शक्ती: सोनू शर्मा यांचा यशाचा मूलमंत्र.पण, कधी कधी या धार्मिक भावना आपल्याला चुकीच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकतात. आपल्या सभोवतालच्या वातावरणाचा आणि समाजाचा प्रभाव पडू नये यासाठी आपल्याला विज्ञाननिष्ठ लोकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आपल्या जीवनात सकारात्मक पुरोगामी बदल घडवून आणण्यासाठी आपल्याला या परंपरांचे पालन करण्याची गरज नाही तर आपले जीवन अधिक चांगले करण्यासाठी आपण स्वतःवर विश्वास ठेवला पाहिजे..याशिवाय अनेक वेळा लोकांना असे वाटते की या धार्मिक परंपरांचे पालन केल्याने त्यांना त्यांच्या जीवनात यश मिळेल, परंतु हे खरे नाही. यश हे आपल्या परंपरेतून नव्हे तर आपल्या परिश्रमातून आणि कार्यातून मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.