Rationalism and Social Progress : यश हे आपल्या परंपरेतून नव्हे तर आपल्या परिश्रमातून आणि कार्यातून मिळते.!

Religious Traditions Impact : किल्लेमच्छिंद्रगड येथील धार्मिक परंपरांच्या नावाखाली होणाऱ्या प्रभावापेक्षा विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन आणि मानवी कष्टावर विश्वास ठेवणे काळाची गरज असून, सामाजिक बदलासाठी केवळ जुन्या चालीरीतींचे पालन करणे पुरेसे नाही, असा पुरोगामी विचार आता मांडला जात आहे.
शिवकुमार पाटील
किल्लेमच्छिंद्रगड : धार्मिक परंपरचे पालन हा अतिशय महत्त्वाचा आणि संवेदनशील प्रश्न आहे. अनेक वेळा, लोक त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांना धार्मिक वाटावं, या कल्पनेने समाज घटकावर आणि गरीब जनतेवर धार्मिक प्रभाव पाडतात आणि विचार न करता या परंपरा धार्मिक लोकाच्या तेही लोक जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी या परंपरांचे पालन करण्याचा दावा करतात.

