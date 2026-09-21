Solapur Pune Highway Accident : ओव्हरटेक करताना कंटेनरला धडक, स्कॉर्पिओचा चुराडा; २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

टेंभुर्णी - सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर सापटणे (टें) गावच्या हद्दीतील एचपी पेट्रोल पंपाजवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या महिंद्रा स्कॉर्पिओने टिपरला ओव्हरटेक करताना पुढील कंटेनरला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने एक तरूण ठार तर दोघे तरूण गंभीर जखमी झाले.सोमवारी दुपारी साडे बारा वाजण्याच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. या अपघातातील वाहनाची धडक एवढी जबरदस्त होती की स्कार्पिओचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला आहे. अपघातातील मयत तरूण व जखमी तरूण हे मोहोळ येथील रहीवाशी आहेत..या अपघातातील करण महेश पवार (वय -22 रा. कुंभार गल्ली भाजीमंडई मोहोळ) हा तरूण उपचारादरम्यान मयत झाला असून अनिकेत लक्ष्मण धोत्रे (वय- 23), रोहित विजय मोरे (वय-21 दोघेही रा. मोहोळ) हे गंभीर जखमी आहेत.या अपघाताविषयी पोलीसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, सोमवारी सकाळी साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास मोहोळ येथून मयत करण महेश पवार हे अनिकेत लक्ष्मण धोत्रे, रोहित विजय मोरे, करणची आई उज्वला महेश पवार (वय- 40), बहीण अश्विनी महेश पवार (वय-16),आत्या आंबुबाई नवनाथ देवकर (वय-50) यांना महिंद्रा स्कार्पियो (एमएच42 / बीएन 5112) मध्ये घेऊन टेंभुर्णीतील नातेवाईकांकडे निघाले होते..सोलापूर- पुणे महामार्गावरील सापटणे (टें) गावच्या हद्दीतील एचपी पेट्रोल पंपाजवळ त्यांची स्कार्पियो आली असता समोरील टिपरला ओव्हरटेक करताना चालक करणचा स्कार्पिओवरील ताबा सुटून पुण्याकडे जाणाऱ्या कंटेनर (टीएस 08 / युबी 4478) ला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात करण पवार, अनिकेत धोत्रे रोहित मोरे यांच्या डोक्याला, छातीला, हाताला व पायाला जबर मार लागल्याने गंभीर जखमी झाले..टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यातील अपघात पथकाचे पोलीस हवालदार गणेश जगताप यांना वरवडे टोल नाका येथील गस्तीपथकाचे प्रमुख संतोष खडके यांनी या अपघाताची माहिती दिली. या अपघाताची माहिती मिळताच वरवडे टोल नाका येथील गस्तीपथकाचे संतोष खडके, चालक अभिजीत गुजरे सहाय्यक नवनाथ मोरे, टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यातील अपघात पथकाचे प्रमुख पोलीस हवालदार गणेश जगताप, मोडनिंब महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचेपोलीस उपनिरीक्षक किरण आवताडे पोलीस हवालदार सचिन आतकर, हनुमंत चौधरी, पांडुरंग जगताप पोलीस नाईक सुनील माने हे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले..हा अपघात एवढा भीषण होता की, स्कार्पिओचा पुढील भाग हा कंटेनर खाली अडकला असल्याने पुढील भागाचा चेंदामेंदा झाला होता तसेच या कारमधून प्रवास करणारे तीन तरुणही स्कार्पिओमध्येच अडकले होते. पोलीसांनी वरवडे टोल नाका येथील क्रेनच्या सहाय्याने व नागरिकांच्या मदतीने अपघातग्रस्त कारचे दरवाजे तोडून जखमी तरुणांना कारमधून बाहेर काढण्यात आले.या अपघातामध्ये जखमी झालेल्या दोन तरुणांना वरवडे टोल नाका येथील रुग्णवाहिकेमधून डॉ. प्रशांत कारंजकरआणि रुग्णवाहिका चालक सागर फाटे यांनी तर एका गंभीर जखमी तरुणाला वेणेगांव येथील जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान नानिजधाम यांच्या रुग्णवाहिकेमधून टेंभुर्णी येथील खासगी रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी तात्काळ दाखल करण्यात आले.परंतू उपचारादरम्यान करण महेश पवार हा मयत झाला..टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांनी अपघात स्थळास भेट देऊन पाहणी केली.टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात आंबुबाई नवनाथ देवकर यांनी फिर्याद दाखल केली असून मयत चालक करण पवार याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पुढील तपास पोलीस हवालदार गणेश जगताप करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.