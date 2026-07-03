Solapur News : ताजमहाल पाहायला निघाला अन्‌ सोलापुरात भरकटला

सोलापूर - राजस्थानमधील कोटा येथील रहिवासी लतीफ अन्सारी हा अंदाजे चाळीस वर्षीय प्रवासी ताजमहाल पाहण्यासाठी घराबाहेर पडला; मात्र प्रवासात भरकटत तो सोलापुरात येऊन पोहोचला. सम्राट चौकातील एका पडक्या इमारतीत तो महिनाभराहून अधिक काळ एकटाच राहात होता. संभव फाउंडेशनचे अतिश लक्ष्मण यांच्या पुढाकारामुळे त्याला आता महापालिकेच्या निवारागृहात आसरा मिळाला आहे..लतीफ अन्सारी याला स्वत:च्या नावाव्यतितिरक्त पूर्ण पत्ता सांगता येत नाही की जवळच्या कोणत्याच नातेवाइकाचा मोबाईल नंबरही त्याला पाठ नाही. जवळ केवळ एक बॅग, त्यात जुने झालेले कपडे इतकेच साहित्य त्याच्याकडे आहे. कोणी तुझे आधार कार्ड दाखव म्हणाले तर लातूरच्या एका महिलेचे सापडलेले आधार कार्ड दाखवितो. यावर आता माझा फोटो चिकटवणार आहे म्हणून सांगतो..कधी डोके तर कधी गाल खाजवणारा अन्सारी अवघ्या चाळीसएक वर्षाचा आहे. घरी काही शेती आहे शिवाय ज्यूसचे दुकानदेखील असल्याचे सांगतो. मात्र, गावचा नेमका पत्ता किंवा कुणाचाच मोबाईल नंबर त्याला सांगता येत नाही. त्याने जे जे नंबर सांगितले ते एक तर बंद किंवा राँग नंबर आढळतात. मात्र ट्रू-कॉलरवर हे सर्व नंबर राजस्थानचेच निघतात. सध्या तरी त्याला आपला नेमका पत्ता सांगता येत नाही..रेल्वेच्या जेलमध्ये आठ दिवसलतीफ अन्सारी याच्या म्हणण्यानुसार, तो जोधपूर- इंदोर रेल्वेने प्रवास करून इंदोरहून सोलापुरात आला. या प्रवासादरम्यान रेल्वे पोलिसांनी त्याला पकडले होते आणि त्याला आठ दिवस ताब्यात ठेवले होते, अशी माहिती लतीफ अन्सारी याने दिली..संभव फाउंडेशनकडून मदतीचा हातसम्राट चौकातील हॉटेल किनारा या पडक्या इमारतीत तो राहात होता. मंगळवारी तो रेल्वे स्थानकावर झोपलेला असताना त्याच्या बॅगेत धुतलेले कपडे व काही वस्तू आढळल्या. रेल्वे पोलिसांनी चौकशी केली; मात्र आक्षेपार्ह काही न सापडल्याने त्याला तेथून जाण्यास सांगितले. त्यानंतर अतिश लक्ष्मण यांनी त्याच्याशी संवाद साधून त्याची दाढी व केस कापण्याची व्यवस्था केली आणि महापालिकेच्या निवारागृहाचे व्यवस्थापक अशोक वाघमारे यांच्या स्वाधीन केले. सध्या तो निवारागृहात राहात असून, आपल्या मूळ घराचा शोध घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.