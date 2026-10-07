सोलापूर

Shaktipith Highway: ‘आमचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू नका! महिलांचा आक्रोश, शेतकऱ्यांचा विरोध; आव्हेत शक्तिपीठ महामार्गासाठी पोलिस बंदोबस्तात जमीन मोजणी

Women Protest Land Survey For Shaktipith Highway: शेतकऱ्यांचा टोकाचा विरोध, तरीही आव्हेत जमीन मोजणी; शक्तिपीठ महामार्गावरून संघर्ष कायम
Shaktipith Mahamarg Land Survey Sparks Farmers Protest In Avhe Administration Conducts Survey Under Police Security

Shaktipith Mahamarg Land Survey Sparks Farmers Protest In Avhe Administration Conducts Survey Under Police Security

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करकंब : ‘आम्हाला बेघर करू नका हो, आमचं आयुष्य उद्‌ध्वस्त करू नका हो,’ असे म्हणत पदर पसरून आक्रोश करणाऱ्या महिलांकडे दुर्लक्ष करत प्रशासनाने मंगळवारी आव्हे (ता. पंढरपूर) येथे शक्तिपीठ महामार्गासाठी जबरदस्तीने जमीन मोजणी केली. मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात झालेल्या या कारवाईमुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.

Loading content, please wait...
pandharpur
Solapur
land survey problems
Shaktipith highway protest

Related Stories

Shaktipeeth Highway Project Gains Momentum as 6200 Hectares of Land to Be Acquired Across Four Pune Division Districts
Raju Shetti Shaktipeeth Highway protest
Mayani Farmers Intensify Protest Against Shaktipeeth Highway Vow To Protect Land And Plan March To Prantadhikari Office
Shaktipeeth Highway Protes
Marathi News Esakal
www.esakal.com