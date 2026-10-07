Shaktipith Highway: ‘आमचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू नका! महिलांचा आक्रोश, शेतकऱ्यांचा विरोध; आव्हेत शक्तिपीठ महामार्गासाठी पोलिस बंदोबस्तात जमीन मोजणी

करकंब : ‘आम्हाला बेघर करू नका हो, आमचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू नका हो,’ असे म्हणत पदर पसरून आक्रोश करणाऱ्या महिलांकडे दुर्लक्ष करत प्रशासनाने मंगळवारी आव्हे (ता. पंढरपूर) येथे शक्तिपीठ महामार्गासाठी जबरदस्तीने जमीन मोजणी केली. मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात झालेल्या या कारवाईमुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सोमवारीही प्रशासनाने आव्हे आणि नांदोरे येथे जमीन मोजणीचा प्रयत्न केला होता. मात्र, बाधित शेतकऱ्यांनी महिला, आबालवृद्धांसह एकत्र येत त्याला टोकाचा विरोध केला. काहींनी निषेध म्हणून अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, तर दोन शेतकरी विजेच्या खांबावर चढून बसले होते. यावेळी प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमकही झाली होती..प्रशासनाने मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करून बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेताकडे जाण्यास रोखले. आपल्याच जमिनीवर जाण्यापासून रोखल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत उद्विग्नता आणि संताप दाटून आला होता. ‘जमिनीची मालकी शासनाची आहे की शेतकऱ्यांची?’ असा सवाल उपस्थित करत हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना भरल्या डोळ्यांनी घडणारी कारवाई पाहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.प्रांताधिकाऱ्यांच्या बैठकीतही तोडगा नाहीचतत्पूर्वी प्रांताधिकारी सचिन इथापे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्री. डगळे, तहसीलदार सचिन लंगुटे व सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश लंगुटे यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र, बैठकीतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर ग्रामस्थांना आपल्या शिवारात मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात असल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.